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「這類人」投資勝率最高 2024星座、MBTI 理財榜單出爐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
2024年台灣人最會理財的星座。 圖／股市爆料同學會提供
2024年台灣人最會理財的星座。 圖／股市爆料同學會提供

根據投資理財討論社群《股市爆料同學會》最新統計顯示，2024年台灣投資賺最多的星座，金牛座以18%報酬率獲得第一，遠高於全體平均的8.41%。

《股市爆料同學會》分析，金牛座的投資人以財務意識強、投資穩健見稱，也許在牛市盛況時，固執的金牛反而最能堅持投資策略，穩穩賺錢。牡羊座則低於平均，報酬率在5%以下，可能是因為喜歡快速決策，熱愛挑戰的特質，更傾向短期操作。魔羯座精於計畫，同時冷靜、機智的特質，使其在2023年年度回顧調查中奪冠，2024年也穩居前三。

整體投報率最高的前五名星座分別是：金牛座、巨蟹座、魔羯座、獅子座、天秤座；較差的倒數五名是牡羊座、處女座、雙子座、射手座、水瓶座。

此外，《股市爆料同學會》也以MBTI來細分。根據統計，注重預測、計畫的J型人在投資上的平均報酬率達到12%，遠高於注重感覺、彈性的P型人（4%）。整體16型人格中，也由 INTJ（建築師）、ESTJ（總經理）兩種人格奪冠。

INTJ注重前瞻性、分析能力強、重視長期規劃，而ESTJ務實、果斷、執行高效，兩種理性的J人平均報酬率都達到 19%，不相上下。而ENFP（競選者）、ESFP（表演者），兩者重視情感勝過邏輯（F）、靈活開放（P）的特質，可能在需要理性判斷的股市中較不吃香，投資績效為負，期待這兩種投資人可以在2025年逆轉奪冠。

此外，根據《股市爆料同學會》還發現，並非睡越多精神越好，才能在股市賺更多，而且事實可能相反。根據統計結果顯示，睡眠時間少於4小時的夜貓子型投資人，竟能繳出平均26%的報酬率，而睡覺6~8小時的投資人，報酬率為11%，超過8小時的投資人報酬率繼續下降，僅為0.3%。

數據顯示睡眠時間少於4小時的投資人每天平均看盤時間為9個小時，投入大量精力，所以他們的績效相對較好。

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