2025上半年運勢／2星座有貴人、水瓶別躺平、獅子桃花開別亂來

剛剛跨進2025年，來看看今年的上半年運勢如何吧！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『「星座」2025上半年《12星座》整體運勢🌟』，建議參考上升星座為主，太陽星座為輔。

▍牡羊座／溝通很重要 要聽人意見

牡羊座在整個上半年最需要注意的就是「溝通」，在工作上不要埋頭苦幹，要讓別人知道你的實力在哪裡，打響自己的名號。而一月到四月是你比較迷茫的時期，記得要尋求其他人的意見，等四月過後就會有撥雲見日的感覺。

在感情方面，無論有沒有對象，牡羊座都會遇到「舊的人事物的考驗」。單身的牡羊座可能會跟前任有一些牽扯，而有對象的牡羊座會有一些舊問題被搬上檯面，逼著你解決。到了四月份就會逐漸穩定，有曖昧對象的牡羊座也比較容易修成正果。

▍金牛座／轉型年 會越來越好

金牛座的上半年是「轉型」的一年，多嘗試創新，踏出自己的舒適圈。三、四月的時候在工作上一定要有多一點耐心，這個時期做事會有一點卡，到了四月底五月的時候就會比較輕鬆，而金牛座在放鬆的狀況下表現是最好的，好好把握。

在感情方面，四月以前的金牛座會有一點小孤僻，不太想被管也沒有想談戀愛的感覺。單身的金牛座想談戀愛可以再穩定的日常中撥出一點空間給感情，遇到的對象可以先當朋友觀察再發展，有對象的金牛座可能會因為對方干涉你或太粘膩而有摩擦，一定要想辦法達到共識。

▍雙子座／積極留住好運 名利雙收

雙子座上半年無論工作還是感情，運勢都相當不錯。但是雙子座要記得，有好運氣的前提是要「積極」。在四月以前，工作上的挑戰會比較多，但是一定會賺到錢，工作上也會有發展，五、六月就是你們收成的時期，無論是名聲或收益都會有明顯的進步。

在感情方面，一到月四月雙子座的身邊是不缺追求者的，也很容易交到新朋友，穩定的雙子座可以預見自己的真命天子、真命天女，到了五、六月前面的曖昧很有機會修成正果。而有對象的雙子座在五、六月也是你們甜蜜爆棚的時期，也會有更長遠的規劃。

▍巨蟹座／準備起飛 六月發光

巨蟹座的2025年是先苦後甘，上半年是「準備起飛」的時期，一定要穩住陣腳。在一到五月都有很多機會，但是都不簡單，可以在這個時期檢視自己的實力，增進自己的技藝，勇敢接受各種挑戰，擁抱各種變化，有實力的巨蟹座到了六月份就等著發光，你想讓別人看不見你都很難。

在感情方面，無論有沒有對象，巨蟹座都會想比較多。單身的巨蟹座對人會充滿懷疑，有人示好也會有點怕怕的，不太清楚自己想要什麼。有對象的巨蟹座也會在意彼此的溝通和付出。到了五、六月一切都會豁然開朗，是巨蟹座比較甜蜜的時期，但是有對象的巨蟹座會在這個時候下一個感情上的重大決定，這個決定取決於你們一到四月有沒有想清楚、溝通好。

▍獅子座／桃花朵朵開 但別亂來

獅子座的上半年蠻有收穫的，但是一到四月是一個「調整的時期」，無論是自己還是環境都會有所變動，要放大自己的優點，修正自己的缺點，如果可以也多找其他人合作，做事會比較輕鬆，到了五、六月就會明顯感受到自己在職場上有大幅的進步。

在感情方面，單身的獅子座絕對不缺談戀愛的機會，而且對象都是前所未有的，完全不一樣的人或遠距離戀愛的狀況都有可能發生。有對象的獅子座在五月份要注意人與人之間相處的關係，自己的心態也要穩一點，否則容易因為一些誘惑影響自己現有的感情。

▍處女座／貴人運強 要學會抗壓

處女座在上半年要當一個有「抗壓力」的人，尤其是一到四月工作上的壓力蠻大的，但是能抗壓的人就能抓住很多的機會，有實力的處女座心臟要強一點。而且上半年處女座的貴人運很強，但是有人幫忙固然很好，自己的積極度也千萬不能掉下來。

在感情方面，單身處女座的高峰期是一、二月，但是要斷捨離之前不好的感情，不要去糾結不愛你的人，不然新的感情進不來。有對象的處女座在上年會有很多關於責任的感情議題，願不願意去扛下來、去面對是一大關鍵，你的決定會影響這段感情的走向，而這走向不會不好，但是一定會有所轉變。

▍天秤座／工作上升期 跳出舒適圈

天秤座的上半年是幸運的，但是「不能安於現狀」，上半年是天秤座在工作職場上會有大幅進步、運勢上升的時期，可以貪心一點，多精進自己，有一些想做沒做的事情可以大膽去做，除了要給自己一個計畫，也要突破自己，踏出自己的舒適圈。

在感情方面，單身的天秤座會展開新的關係，遇到的人也相對穩定，一到三月機會特別多要好好把握，而之前有曖昧關係的天秤座到三月升級成戀人的機率也蠻高的。 有對象的天秤座在上半年也很穩定，適合談長遠計畫，但是無論有沒有對象都要注意三到四月，爭執、吵鬧會多一些，這是一個考驗天秤座的感情夠不夠穩定的坎，要多加注意這股亂流。

▍天蠍座／強化專業 下半年有驚喜

天蠍座在上半年要「強化」自己的專業，也要穩住自己的內心，你們會遇到很多的改變，在工作上也會比較迷惘一些。天蠍座獨立完成工作的機會比較多，不用給自己太多壓力或急於求成，邊走邊看還會有意外的驚喜，到了下半年一切都會好轉。

在感情方面，單身的天蠍座建議先沉澱一下自己，尤其是覺得感情運不順的天蠍座，對的人可能要在六月後出現，先放慢腳步，不要急著進入關係。有對象的天蠍座在六月前也會有比較多摩擦，只要穩定自己對另一半的感情，到了六月都會豁然開朗。

▍射手座／貴人運強 大膽出擊吧

悶了很久的射手座在2025上半年可以鬆口氣了，射手座上半年的貴人運非常強，「合作」會是你最重要的課題，要懂得變通放下姿態，很多沒做過的事要大膽去做。上半年會有很多讓你改變的機會，機會很多，如果想要改變就不能用以往的做事方式，圓滑一點絕對是你的勝利方程式。

在感情方面， 三月、五月、六月是射手座的感情巔峰， 想要談戀愛的射手座在這幾個月份都會遇到對的人，有好結果。已經有對象的 射手座在五月、六月會想要跟另一半更近一步，前提是對方也有這種想法，否則這段關係會有變化。無論怎麼樣都不用擔心，對的人一定會走到射手座的身邊。

▍摩羯座／轉型期 保持開放機會多

摩羯座上半年的機會很多，但是這些機會不會立刻讓你看到，而是會慢慢的出現。上半年對摩羯座是「轉型」的時期，保守的你們反而會出現很多新穎的路，讓摩羯座選擇，保持樂觀、開放的心情，用邊做邊玩的態度反而會有意想不到的收穫，心態正面是你最大的武器。

在感情方面，單身的摩羯座在五月之前都不太敢跨出去，對別人的喜歡也都藏在心裡， 三月份也是你可以出手的時期，碰到喜歡的人、曖昧對象可以積極一點，到了五月關係會逐漸明朗化，在一起的機率相當高。 已經有對象的摩羯座一到五月都不會有什麼變化， 到了五六月可能會想要更近一步，下半年才是你的重頭戲。

▍水瓶座／不要躺平 就能賺到笑出來

水瓶座是上半年「進步最多」的星座，一到三月可能會覺得手腳放不開，不能完全展現自己，但是一但到了四月，水瓶座會發現順到不可思議。而且水瓶座一定要把握上半年，盡量的衝刺，絕對不能躺平，到了四月你工作的機會和賺錢機會多到讓你做夢都在笑。

在感情方面，想談戀愛的水瓶座可以大膽嘗試，好桃花很多但是爛桃花也不少，但是水瓶座不用怕受傷，多嘗試多交朋友就會知道自己想要的是什麼。已經有對象的水瓶座在上半年需要磨合，大大小小的爭吵是絕對少不了的，到了六月後磨合期才會過，下半年才會呈現平穩的狀態。

▍雙魚座／有實力 光芒就擋不住

雙魚座的上半年其實是撥雲見日「出頭天的時期」，但是大前提是你要是有實力的雙魚座。很多敬忠職守的雙魚座總是默默的堅守在工作崗位上，這種類型的雙魚座在2025年將會大放光彩。但是這個運勢的回升是慢慢的來，一到六月都是醞釀期，做好自己的本分就好，六月後你的光芒擋都擋不住。

在感情方面，無論有沒有對象，上半年對雙魚座來說都是一個考驗，是一個必須做出正確選擇、斷捨離的時期。單身的雙魚座會因為之前的關係牽扯，可能沒有處理好也還沒走出來，不用強求自己進入一段關係，處理好自己最重要。已經有對象的雙魚座一樣會因為感情裡的舊問題而對現有的關係疑慮，雙魚座的感情巔峰都在下半年，上半年先好好整理自己。

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