獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

親切的美女空服員走來走去

班機起飛大約半個多小時後，開始執行派送宵夜簡餐和飲料服務。然而，爆滿的客艙裡，旅客們幾乎疲憊不堪，似乎沒啥興趣。這個時候，我想看看那位美女空服員在不在，發現她並沒有登場，或許是去支援其他客艙吧？

當一切吃的喝的全搞定，客艙燈光也逐漸暗下，只有幾個商務客和夜貓子打開頭頂上的閱讀燈，不斷地翻閱報紙、雜誌和寫東西。窗外一片漆黑，正覺得有些寂寞時，嘿！再度看到這位美女來了，讓我眼睛為之一亮。

這位空服員真是盡責啊！溫柔眼神認真掃視每個座位，細心地幫酣睡旅客的毛毯拉好，看看安全帶是否繫妥；在沿途氣流不甚穩定的情況下，她一手扶著上方行李櫃，檢查有沒有關好，一邊則是不斷詢問還醒著的旅客，有沒有任何需要服務的地方，但似乎沒有獲得任何旅客回應，就覺得這年頭的人是怎樣？冷漠到過份了吧！再者，我看其他空服員好像都躲起來了，怎麼就只剩她一個如此熱心？太感人啦！不給她來點獎勵怎麼行？

她走過我身邊時，我特別舉起大拇指，她也再度回報一個燦爛笑容。

她的身上有種特殊花香

一時間，我聞到她身上散發出來的一股香味，那不是討人厭的刺鼻香水味兒，因為我對那種人工香氣很敏感，會想嘔吐。但她所散發出來的味道，好像是新鮮花束所產生自然香氣，更讓我對她好感度迅速飆升到快破錶。

不過，在她走動同時，我眺望漆黑窗外，窗子玻璃反射到眼簾所見的機艙周遭環境，卻看不到這位空服員！是我眼花了嗎？還是機艙燈光本來就昏暗、容易產生錯覺？我趕緊轉頭一看，那位空服員還在客艙裡走動啊，顯然是我自己在嚇自己。

飛機航程進入第三個小時，那位美女還在來來回回巡艙。我搭過這麼多年飛機、這麼多家航空公司，從未見過如此認真盡責到爆表的空服員，真的，太讓人感動了！其他空服員從送完第一頓餐點後，全都跑得不見蹤影，就剩她一個，我懷疑她莫非是個「菜鳥」，被其他資深學姐欺負？

這回我沒跟她對話，只是納悶看著漆黑窗外、玻璃反射回來機艙的景象，雖說客艙昏暗，但仍有燈光照明，只是我依然沒看到這位美女的身影。我相信我沒看錯，但回過頭確認，她確實還在走道上作逐排座位巡查，奇怪的是，窗子竟然映不出她的影像，怪咧！

我發誓，我既沒喝酒，也沒睡眠不足，不禁皺起眉頭感覺奇特……算啦算啦，還是繼續看我的報紙，順便發想些創作靈感。

座艙長前輩的淚光

等到「終於」有其他空服員從我身邊走道通過時，我突然想起什麼，然後請那位「臉色垮垮的」空服員幫我拿張旅客意見表來，我要寫意見。

拿來後，我很快地在意見表上寫了一大堆，就是反映某某空服員，還把名字寫得特別大，逐一列舉其服務態度超好事蹟，且待人親切，令人印象難忘，請貴公司好好表揚她……

填好意見表，卻沒人來收。等了好久，直到第二頓飯快要上餐前，那位「臉色垮垮的」空服員「總算」出現，請她把我寫好的意見表收回去，她還狀似不太高興地官樣回應：「請問有什麼事覺得不滿意？」

我本來心想寫到這邊也就算了，但看到其他空服員態度這麼「落漆」，真想再要第二張，把你們全寫進去臭罵一頓！不過我沒答腔，只是冷冷看著，再把意見表交給她，低頭繼續寫東西。

不一會兒，有位年紀稍大的……是座艙事務長嗎？她從前方頭等艙快步走來，我以為後艙發生什麼事，哪知她就停在我座位旁，神情有些緊張，讓我有些不太自在。

「請……請問，」我猜這位應該是華籍主管，中年外貌。她國語雖然還算標準，但有點結巴地問我：「您剛才……剛才……是有看到這位組員嗎？」

我聽到如此莫名其妙的問題，覺得有些好笑，「是啊！你們還挺有效率的嘛，旅客寫了意見表馬上就看，還不錯！」

但接下來的問題，讓我覺得不太對勁了。

「那麼，您剛才看到她幾次？」她眼睛瞪得好大望著我。

「幾次？喔！好幾次耶！至少巡了四、五回啦，你們其他人在幹嘛？只讓她一個人出來服務嗎？或者看人家是菜鳥就……」

之後，她沒回答我的問題，卻只跟我確認那位美女空服員的長相、外貌和身高，讓我一頭霧水。

此時，我突然警覺起來，眼睛也瞪得很大，「難道……她不是你們的空勤組員？」

我當時為什麼會這麼猜？是因為那段時間美國發生一、兩起精神病患冒充空服員的烏龍事件，很奇怪，就是有辦法突破重重關卡，上機後躲進廁所，換裝穿得跟空服員一樣的制服出來，對著旅客噓寒問暖，只是最後仍被押送回精神病院去。

還有，昔日在台灣某條支線鐵路上，也有個想當列車長想到瘋的男子，自己訂做制服，每天在火車上拿個小剪子幫旅客「剪票」，遇到旅客要補票，還帥氣地說：「不用，今天免費！」成為民眾茶餘飯後的花絮趣談。

這位姑且讓我稱之「疑似座艙長老大」的空勤組員搖搖頭，「不，她是我們的組員沒錯。」但接著卻看她眼眶泛著淚光，反而嚇了我一大跳。

我急忙問她怎麼回事，都沒有獲得正面應答，彼此尷尬對看了五、六秒鐘。

「對不起，」最後她打破沉默，向我道歉，「不好意思打擾您了。」

我這個人就是這麼討厭，遇到想知道的事，就會一路死追猛打到底，不找出解答，心裡就會惦記著，超不舒服，非得追根究柢不可。

於是我遞上名片，「抱歉，有些冒昧，但沒有別的意思，這是我的名片，如果能夠，可否請你有空時聯絡或寫電子郵件，再告訴我這是怎麼回事，好不好？」

或許怕吵到旁邊旅客，她想了想，趕緊點點頭，深深向我鞠個躬，沒再多說什麼，然後又快步回到前艙去。

從這一刻開始，直到下飛機為止，我再也沒看到那位美女空服員出現，只是納悶透頂，胡思亂想到睡不著了，滿腦子擔心她是不是做錯什麼事，被那位「疑似座艙長老大」的資深空勤組員叫去修理一頓？

不不不，她服務這麼棒，怎麼可能？原本想按座位上的「叫人鈴」問問原因，但後來想想，為這種小事情問來問去，會打擾到其他旅客，還可能引來人家空服員的困擾，以為我是個「癡漢」要追求漂亮美眉，繼而想想，沒啥必要引起誤會，乾脆等飛抵目的地再說吧。

內心折騰整夜後，飛機很平穩地降落目的地，正好是晨曦普照的燦爛時刻。本想在離開機艙前，乾脆直接找那位「疑似座艙長老大」問個明白，但這班飛機爆滿旅客和手提行李，把我從後頭一路往前推推推，推到機場大廈之後，很快讓我忘了要問什麼。

一回到住所，累都累癱了，澡也沒洗先睡個好覺。等傍晚醒來後，打開電腦，耶！居然在電子郵件信箱中收到那位「疑似座艙長老大」的來函，速度夠快了，效率挺不錯。只是，信函中卻沒有提到任何解釋，只是希望如果我有空，或許可約個時間出來，再說明詳情。

約我？這還是頭一回遇到這種奇特經驗。

我又開始胡思亂想，以為自己還挺有魅力，居然受到上了年紀的異性青睞……不過，職業敏感度告訴我，為著一件沒頭沒腦的事，人家願意親口告訴我來龍去脈，顯然不太尋常，於是我很快地回應對方時間地點，獲得確認後，幾天後的某個下午，我就跟這位女士約在市區機場附近的一家咖啡館見面。

茱蒂的真相 她無法忘情工作

經過詳細說明，讓我一臉錯愕。那位讓我印象極佳的漂亮華籍空服員，洋名叫茱蒂，早在一年前就已意外身亡！ 《那些靈魂教我的事：一位師者的見鬼之眼，詭異中帶著療癒的真實事件！》。圖／柿子文化提供

茱蒂生前常與這位女士一同值勤，以姊妹相稱，無論工作或私誼互動，都特別愉快，默契及交情也非常好。她說，我不是第一個看到茱蒂在機艙值勤的人，就在不久前，早有位尼泊爾籍高僧搭乘班機時，還親自跟茱蒂「對話」，之後告訴她有這麼件事，讓她情緒幾乎崩潰地在機艙廚房裡痛哭，心想這位「傻妹妹」怎麼依然無法忘情於空服工作，還願意繼續陪著她一起執勤，所以內心更加思念。如今，又有第二位旅客看到，這回她比較能釋懷了，只是不曉得茱蒂何時能再出現，真想跟她當面講講話，更想知道她現在有沒有需要「姊姊」幫忙的地方。

真相如此，我也鬆了口氣。忽然想起茱蒂身上有一股鮮花氣味，她說，經過我這麼樣形容，她就更加肯定，我所看到的是茱蒂沒錯。因為當時封棺下葬前，遺體確實是被鮮花所圍……說著說著，她拿出手帕開始拭淚，哽咽難言，讓我確信她們交情的確深厚，令人動容。

(本文摘錄自《那些靈魂教我的事：一位師者的見鬼之眼，詭異中帶著療癒的真實事件！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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