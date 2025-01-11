亂發毒誓很可怕！議員嗆對手「被說中我就吃屎」…然後掉進化糞池

很多人講話，習慣上喜歡加句：「我發誓！如果我怎樣怎樣，我就會那樣那樣……」

你不要以為發這種誓言，好像只是「發好玩」的，就我們通靈人的立場來看，「發誓」絕對是極其慎重的大事。如果發誓者不老實，還以為逞一時口舌之快，覺得這種詛咒沒有什麼大不了，那可就大錯特錯了。

通靈人：發誓非小事 別信口開河

比方說「我發誓，如果做出某某不乾不淨的事，我就會被天打雷劈」。實際上， 如果真有不乾不淨的行為，你想，遭天打雷劈的機率有多高？應該極少對吧！儘管用科學統計，這種「詛咒報應」可能性微乎其微，然而，說謊詛咒不見得只報應在「天打雷劈」這種結果上面喔！ 那些巧言令色的奸人歹徒可要小心了。

天打雷劈機率低 但也帶來厄運

老天爺的眼睛是雪亮的，就算你明知「天打雷劈」的報應機率很低，祂還是可以藉由各種不同的方法，達到懲罰目的；像是罹病、意外、破財、厄運，以「等值」方式回應你，所以千萬別自以為是。

還有一種人善於詭辯，發毒誓自我詛咒說「如果我有去某某地方，還跟某某人一起，去做了某某事情，我就不得好死」。此人確實有做「某某事情」，但並不是去「某某地方」，也不見得是跟「某某人」一起，那麼作出這種詛咒算「有效」嗎？你可能會起疑問說，既然發誓者都這麼說了， 跟事實有所出入，那報應當然沒效囉。

當然不對！越是敢故意巧言閃躲掩飾罪行，老天爺越會降禍給這種傢伙。別忘了，這是個「現世報」的時代，因此，「誓」人人會發，但是千萬別「亂發」！尤其愛說謊、逞口舌、撐面子、詐騙欺瞞，為達目的不擇手段者，勸你快快收回不實誓言，公開坦承錯誤，負起責任，永不再犯，否則總會有露餡難堪的一天。

好幾次看到有人因為發毒誓，當世即遭詛咒報應的重大真實個案。謹此特別介紹早年採訪過的一位資深議員，跋扈乖張，不可一世，其晚年病態纏身，落魄消沉，毫無當年傲慢驕橫的大爺習氣，死的時候更沒什麼人願意理會，教人不勝唏噓。

資深議員呼風喚雨 不可一世

此人乃「動不動就問候你老母」的大老粗兼地痞流氓一個，過去在議會中老早是個狠角色，且耳聞涉嫌勾結黑道兄弟強包工程、勒索砂石利益、在公家營建標案中不斷伸出黑手呼風喚雨，地方鄉里更是敢怒不敢言；據說他一度還想攻上議長大位，卻被「某個人」給拖住，不敢輕舉妄動，地方人士暗暗叫好，畢竟這大老粗要是真的當上議長，地方政壇災禍肯定擴大，不是雞飛也會狗跳。

說到這位「某個人」，是個孱弱矮小、卻相當帶種的奇葩，本職只是個土地代書，卻也是當地唯一敢跟大老粗「直球對決」的選戰競爭對手。由於職務接觸關係，對大老粗在鄉里的種種惡行劣跡知之甚詳，對於某些弱勢民眾遭其手下欺壓、詐騙、脅迫而放棄資產等事，實在讓他無法坐視不管，極具正義感。

此人也不知哪來膽子，始終無懼脅迫，早早就揭發、抨擊大老粗，還敢向檢調單位舉報，攻擊火力不容小覷，讓這個大老粗屢屢招架不住，萌生歹念，想找人把他「處理」掉。奇怪的是，這位對手多次逢凶化吉，我暗暗在想，莫非是天界神明派遣使者，降下到人間助他一臂之力？

大老粗在我與新聞同業一起約訪他時，叼著菸，腳翹得老高，抖著腿，不時用手摳著腳皮， 還拿起來聞（好噁），提到這位對手時則是一臉不屑，只吐出重話詛咒：「要是○○○講的話是真的，幹！那他拉的屎我就能吃！」

我那時還是個新聞界大菜鳥，聽得一愣一愣，不知該怎麼把這段粗話記下來，跟在學校所學的「信、達、雅」理念完全不搭軋。身旁同業資深記者倒是微笑點頭稱是，應該覺得滿有聳動的新聞賣點，還把此話當重點，寫成特稿，第二天登在報紙上，斗大「幹」字特別顯眼，轟動地方，非常符合在地口味，自然有利於大老粗的選情。更有一些老愛巴結及蹭他的民代、土豪，全站出來挺他「真豪氣！夠氣魄！有情有義愛鄉土哪！」（這就是某些台灣民代、樁腳的水準。別再假裝清高反駁澄清，真的難看到要死。）

後來，大老粗用了各種旁門左道手段，遊走法律邊緣（傳說甚至踩紅線，但沒人握有證據）， 費盡心機險勝當選連任，踹掉了這位難纏對手。然而，大老粗涉及的案子，仍要繼續偵辦下去，讓他極不痛快，在議會裡頭屢屢羞辱警察局長，還打算到舉發他的對手家去掀桌尋仇。人家局長好言相勸外，也嚴正敬告他最好冷靜，別輕舉妄動，他卻像被點燃戰火的鬥雞，你叫他別衝，他偏要衝給你看，心想「拎北」向來呼風喚雨，沒在怕的。

發誓罵對手「那我去吃屎」 資深議員摔進化糞池

就在大老粗的賓士轎車停在對手家門口時，他一腳跳下，先吐個檳榔汁下馬威，然後手上握把鐵拐鎖，抹抹嘴，朝人家門口落地玻璃窗給重重砸出幾道蜘蛛網裂痕！他不過癮，但裡頭的門又鎖著衝不進去，於是攀爬欄杆，往人家住家後門方向衝過去……這下可好，一不小心，竟然跌進對手住家後方的化糞池。

原來，對手家裡老式化糞池滿了，叫清潔公司來抽。工人才剛打開蓋子，因為接管不夠長，正回到抽肥車準備拿比較長的管子，只見這隻滿臉橫肉的肥佬迎面跑來，還搞不清楚怎麼回事，步伐踩空，就這麼巧，瞬間像滑壘一樣往前撲衝，更頭下腳上、半個身子倒栽進池洞裡，滑稽萬分。 《那些靈魂教我的事：一位師者的見鬼之眼，詭異中帶著療癒的真實事件！》。圖／柿子文化提供

眾人見狀趕緊搭救，連他的對手都聞風跑出來，不嫌髒臭地將他救上來，但他已經搞得灰頭土臉、臭氣薰天啦！

果然，這印證「人家對手講的話是真的」，當然「人家對手拉的屎也能吃」！後來還登在報紙地方版頭版，同樣也很帶種的新聞編輯，下標題戲謔揶揄大老粗「『屎』盡全力、『糞』不顧身」，引為鄉里趣談。

看吧，詛咒誓言不要隨便說出口，老天爺絕對當真。

(本文摘錄自《那些靈魂教我的事：一位師者的見鬼之眼，詭異中帶著療癒的真實事件！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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