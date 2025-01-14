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怎麼可能？2020年老前輩和他打賭「全世界鎖國」…半年後竟成真

柿子文化／ 文‧張其錚
圖為2021年5月全國防疫三級警戒，原本熱鬧的西門町空空蕩蕩。記者潘俊宏攝影／聯合報系資料照
圖為2021年5月全國防疫三級警戒，原本熱鬧的西門町空空蕩蕩。記者潘俊宏攝影／聯合報系資料照

西元二○二○年總統大選，當時是宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文三人之爭，上一段已經說了，三耆老決定不再預測，所以選前我去訪問討教、順便想套出相關選情時，三人只是淡然一笑，指別管誰當選，因為戲還長得很，叫我看戲就好，倒是想邀我打個賭。

「賭？賭什麼？你們三位前輩不都是修行人嗎？怎麼會賭咧？」我很納悶。

和三前輩打賭「世界會鎖國？」 結果他輸了

三人顯然裝聾作啞，但一本正經地告訴我，西元二○二○年總統大選過後的半年內，全世界有非常多國家，特別是歐美民主國家，會因為某種特殊理由（他們當時不告訴我原因，只說「不是戰爭」），將跟北韓一樣開始鎖國、整個封鎖起來！信不信？

我一聽就哈哈大笑，這……這簡直唬爛嘛！一堆國家鎖國？還全世界都如此？那除非外星人對地球開戰了，否則再大條的什麼天災人禍，彼此幫忙都來不及，總不至於封鎖、人民不能相互飛來飛去吧？不可能啦！不可能！

「好啊，那你要不要賭賭看？」其中一位耆老微笑地摸摸鬍鬚。

他們和我都已經非常熟識，也老是見了面就開玩笑。我本來以為這其中必定有詐，但看他們三人依然一本正經，我又壓根兒不信，於是一句「好啊！誰怕誰？」這場賭局就揭開序幕了。

如果我輸了，要掃他們會所的廁所半年，如果他們輸了，則隨我處置。好，於是我這個超狠毒的傢伙立下一個最「驚悚勁爆」的規矩：「我若贏了，你們三位茹素前輩可就要吃葷喔！我請客， 而且會訂台北市最貴的牛排館『招待』各位，你們一定要吃光光！」

換他們三人大笑，直說：「有意思，有意思，你真的超狠！不過啊，謝謝你的好意，你不會贏的，不用破費，留著給你自己養老。」

不會贏？才怪！他們嚇不倒我的。回家路上，我還隱隱覺得痛快，真想看三個茹素高人吃到葷會是個什麼光景？要是他們屆時敢推辭又不爽快乾脆，還敢把昂貴的頂級牛排吐出來，我就……

結果，西元二○二○年元月下旬起，那新型冠狀病毒導致的肺炎疫情，竟搞得全世界大恐慌， 許多國家為了防堵，從該年二月開始，便陸續封城、鎖國、管制出入境，有些還不准民眾外出個把月，嚴重衝擊經濟，特別是航空、觀光旅遊、餐飲等業者，簡直哀鴻遍野。

高人說的「大選後半年內」，竟然還不到三個月就發生，簡直令人傻眼！當然，願賭服輸， 我也只能垂頭喪氣，乖乖先去生活用品店買了一堆掃廁所的工具，再前往三人聚會的會所「自首投案」，準備履行承諾。

三位老人家微笑地請我進來，叫我自己「看著辦」，可是我扛著工具到廁所一看，竟發現比我家的還乾淨百倍，根本不用掃嘛！我納悶地回過頭看著他們，他們只是淡然一笑，叫我不必掃啦， 要掃也不反對，只是跟我開開玩笑，沒真的要賭，他們是小小測試我能否信守承諾，同時也再次驗證他們排算預測的功力。

《那些靈魂教我的事：一位師者的見鬼之眼，詭異中帶著療癒的真實事件！》。圖／柿子文化提供
《那些靈魂教我的事：一位師者的見鬼之眼，詭異中帶著療癒的真實事件！》。圖／柿子文化提供

至此，我真是佩服到五體投地，這些耆老果真高人，無誤！

高手在民間「有些事無法解釋」

這些高手的出現，不只讓我對預測選情大開眼界，也見識到新奇古怪的另類世界。不過很抱歉，就算和這些「仙人」、高人熟識，也有學習機會，我依然資質駑鈍，無法精確算出各種事物， 還是冷眼旁觀這個亂世，別知道太多，遠離紛紛擾擾，可能還讓我更快樂些吧！

(本文摘錄自《那些靈魂教我的事：一位師者的見鬼之眼，詭異中帶著療癒的真實事件！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

三級警戒 牛排 疫情 西門町 鎖國

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