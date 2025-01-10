神秘人衝進家揹出80歲嬤「家人傻眼」… 幾分鐘後民宅真的爆炸了

印象最深刻的一回，是到偏鄉社區做田野調查。那天一早在搭長途客運路途上，就一直接收到神明給我的訊息，說是有事要我務必幫忙，不要忘記。前一天晚上準備資料睡得晚，第二天一早醒來神智不清，當下對這樣的奇特訊息反而不太在意。

當年路況差，車子抵達當地已近中午，大概搭車搭到呆了，有些恍神，在社區裡晃了兩圈， 拍拍照，問問人，眼皮累到幾乎快睜不開。此時，突然「親眼目睹」不遠處有戶民宅瓦斯外洩氣爆起火，聲音之大，讓我一時錯愕驚醒，卻傻愣在原地，直到鄰居家有個脖子上長肉瘤的中年婦人衝出來向我求助，說爆炸民宅現場裡還有個八十多歲老婆婆，跟五十幾歲的媳婦在家，拜託我趕緊救援，這才回神過來。

那時沒有手機，偏鄉又不是家家皆有市內電話，可以立刻通報消防隊，我也不曉得哪來的勇氣，真的衝進現場，馬上看到有個坐輪椅的老婆婆已經昏倒在客廳，二話不說立刻揹起來，快速瞥向四周，那個媳婦呢？不知道，就不要管了，先救一個再說，於是馬上飛奔而出，直到百公尺外的社區籃球場，才把老婆婆放下。

老婆婆此時睜開眼，慈祥地看著我，頻頻問我是誰，我發現她毫髮無傷，甚為驚喜，但還沒來得及回話，便聽到背後有人在叫罵，轉頭一看，原來是老婆婆的媳婦趕過來，一路罵我私闖民宅、亂揹老人家做什麼？綁架啊？

蛤？私闖民宅？亂揹老人家？還綁架？我先把老婆婆安置在一旁樹下休息，然後兩手扠腰跟她媳婦吵起來，說你們家爆炸聲這麼大，我剛好路過是去搶救耶！沒事吃飽撐著綁架老人家幹嘛？這一回嗆，她媳婦更火大，破口大罵：「呸呸呸亂詛咒人家，我們家好好的，哪來爆炸？分明是你這個不懷好意的傢伙在……」

爭執聲音之大，剛好又是中午吃飯時間，把社區一窩在家吃飯的街坊老少，全都放下碗筷給吸引過來。我這時才恍然大悟，什麼爆炸啊？原來人家家裡根本沒事！這……天啊！那我剛才看到啥了？幻覺？還是被鬼擋牆？被阿飄作弄？

大概我長得一臉土匪相，社區老人家大多一臉狐疑地望著我，並團團包圍，令我不得不趕緊再次解釋，是因為聽到爆炸，然後這家民宅隔壁鄰居有個脖子長肉瘤的婦人衝出來求助，我才……

肉瘤？眾人反而愕然望著我，這下換我詫異，不知為何，現場整個氣氛都不太對了。

此時里長站出來，問我是不是看到一個穿花襯衫上衣、黑長褲的婦人家？我說對啊，而且這衣服穿得有些老氣。里長點點頭說：「是有這個人沒錯，可是老早在一兩年前就因為割瘤手術失敗逝世，你真的看到了嗎？」

我篤定地告訴這些街坊，確實看到，絕對沒錯，也無欺瞞。靜默幾秒後，老婆婆的媳婦態度緩和下來，告訴我說，這個婦人因為夫婿之前跑船，遭遇船難沉沒落海，至今下落不明，打撈數次都找不到，讓這婦人一度悲慟萬分，幾乎活不下去，是老婆婆不斷開導這婦人，她自己也幫忙這位鄰居家採買和打掃，甚至騎機車載著她去就醫，陪她聊天，才慢慢打消這婦人想輕生的念頭；不過這個歹命人，最後還是不敵病痛折磨，在醫院手術檯上告別人世。

老婆婆的媳婦話還沒講完，不遠處立即傳出爆炸聲響，正是從老婆婆家那裡傳來，跟稍早之前發生的狀況一模一樣！

眾人不敢相信眼前所見，我則是跟著里長趕緊到他家打電話通報消防隊，也幫忙先救火，等消防隊抵達後，看著老婆婆與她媳婦安然無恙，也沒想太多，便匆忙提早結束行程離開。

兩天後，僅有地方報紙登出這則偏鄉民宅氣爆新聞，依稀記得寫著「瓦斯開關沒開」，這就怪了。不巧，那天又有更重大的地方政府官員涉嫌貪瀆新聞，轟動鄉里，把這則意外事故新聞擠到報紙邊邊。好笑的是，記者既沒到現場，大概只是打電話側面打探一下，就開始自己編起故事來，把我寫成「分秒之差的神奇先知」、「無名英雄」、「救命恩人」；另一家聽都沒聽過的小報，一行「獨行神祕客如神明使者，氣爆前先通知搶救婆媳」標題，更是教人看了有些啼笑皆非。

(本文摘錄自《那些靈魂教我的事：一位師者的見鬼之眼，詭異中帶著療癒的真實事件！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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