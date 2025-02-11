占星12宮位代表意義？1宮是外貌、7宮是夫妻、9宮遷移「夢想在遠方」

早在巴比倫時代，占星學家就將人生劃分為不同的範疇。他們了解到， 人生這趟旅程是由各種工作、活動、目標、希望、夢想、情感與人際關係所構成。巴比倫占星學家為十二種不同的人生範疇命名，其名稱一直流傳至今。這十二個區塊稱為「宮位」。

最近， 我看到一個宮位的新定義—「存在場域」（existential arena）。這只是一種時髦的說法；每個宮位都各自代表你人生的不同層面與其功用。比方說，這些宮位象徵一個人的家庭生活、個人財富、婚姻、事業等。

你的星盤（你的性格地圖）就是由這十二個宮位所組成。本章從第一宮開始，針對星盤中的所有宮位進行說明。在畫出你的星盤後（請參閱第9 章的相關說明），你就會更清楚明白，這些宮位在你的人生裡代表什麼意義。

第一宮

這是象徵自我的宮位（命宮）。它是你星盤中最個人，影響力也最大的宮位，因為它是你的象徵，代表你的性情、脾氣、風格、習性、外在行為與好惡。第一宮顯示出你如何向周遭的人展現自己，以及外界對你的看法；它通常意味著你的外貌，尤其是你的頭部與臉部特徵。這個宮位有時也稱為「個人利益的宮位」，它代表你想在人生中獲得什麼， 以及要如何達成這個目標。這個宮位開始的地方，是你星盤裡最關鍵的重點， 因為它決定了其他十一個宮位的走向。在占星學裡，第一宮被視作一枚巨大的鏡片，從中可以檢視並解讀星盤的其餘部分。

第二宮

這是象徵金錢與財物的宮位（財帛宮）。它和你的擁有與獲得、收入，以及財務前景有關。它代表的是動產，也就是你在人生的過程中能動用的財產。第二宮也顯示出你對錢財的感受，意味著你喜歡被什麼樣的事物包圍。在某種程度上，它代表你賺錢與處理金錢的能力，第二宮通常也顯示，什麼可能是你的收入來源。

第三宮

這是象徵溝通的宮位（溝通宮）。第三宮與三個主要層面—自我表達、家族連結、日常行程的現況有關。這個宮位掌管你思考、說話與寫作的方式， 邏輯思考、記憶力、手部靈巧度都在它的管轄範圍內。第三宮通常代表你受過怎樣的早期教育，以及研究與學習的能力。它也會影響你和兄弟姊妹、叔伯阿姨、堂（表）兄弟姊妹與鄰居之間的關係。短期旅行（特別是到外地出差或進修），以及這類旅行所搭乘的交通工具， 都由第三宮掌管。

第四宮

這是象徵家庭的宮位（田宅宮）。第四宮掌管你過去、現在與未來的家庭生活，它代表你小時候的家庭狀況，以及與父母之間的關係。你從前世帶來的事物，都在它的管轄範圍內。你目前的家庭事務，像是房產與土地所有權，都受其影響。它也掌管你的晚年生活，以及那時你所尋求的安全感。第四宮是你星盤中較為神祕的宮位之一，因為它代表你一直小心保護、不想受到外界干擾的地方—那是你實際上，也是情感上的家。

第五宮

這是象徵性愛的宮位（子女宮）。第五宮掌管你所有的興趣與充滿創意的自我表達方式。你的性愛特質（你內心對創造最根本的渴望）是它的主要管轄範圍。這個宮位掌管孩子，以及你從他們身上所獲得的快樂。第五宮也和假日、娛樂、消遣與藝術有關。它掌管愛情、新的人生嘗試、投機買賣與賭博。這個宮位展現出你的藝術天分，同時也顯示你享受生活的能力。你小時候的寵物與玩伴也屬於它的管轄範圍，因為它掌管所有使你自然投入感情的事物；這個宮位代表你的內心。

第六宮

這是象徵勞務與健康的宮位（奴僕宮）。它代表為他人服務，意味著你必須幫助別人，並且對這個世界有所助益。在過去，它掌管一個人對奴僕與社會底層者的態度。在現代，這個宮位掌管你和同事、部屬與上司之間的關係。第六宮也和你的健康狀況（特別是因為擔憂或煩惱所導致的疾病）有關。它通常代表你的體質是否強健，以及容易罹患什麼樣的疾病。

第七宮

這是象徵合作關係與婚姻的宮位（夫妻宮）。就個人層面而言，它和你所選擇的人生伴侶—你的丈夫或妻子有關。它通常意味著你將會擁有怎樣的婚姻，以及你是否可能會離婚或再婚。這是代表合作關係的宮位（這些合作關係不只是在婚姻裡，也包含在工作、商業往來、法律事務與政治上）。它涵蓋了結盟、簽約以及合作雙方所產生的質疑或糾紛。第七宮和你能否與他人一起和睦工作有關。矛盾的是，它也掌管占星師所謂的「公開敵人」，他們往往是你在事業上或專業領域內的對手。第七宮是第一宮的對宮；為了追尋共同的目標，你必須與周遭的人協調。

第八宮

這是象徵死亡與重生的宮位（疾厄宮）。第八宮是你星盤中的三個神祕宮位之一（另外兩個是第四宮和第十二宮），同時也是其中一個最難理解的宮位。這個宮位有時也稱為「靈性轉變（spiritual transformation）的宮位」，它掌管生命的能量，和性愛、出生、死亡與來世有關。這個宮位和遺產，以及你從死去的親人身上繼承的事物（包含物質層面與精神層面）。屬於伴侶的金錢， 以及稅金與債務，也在它的管轄範圍內。第八宮可能會顯示出與你的死亡有關的訊息，雖然確切時間始終是一個謎。此外，手術也由這個宮位掌管，因為它和重生有關。它代表心靈力量，以及關於神祕學的研究與知識。

第九宮

這是象徵心靈探索與長途旅行的宮位（遷移宮）。第九宮可以想成第三宮的延伸—學習、旅行與各種腦力活動， 都在這個宮位裡擴展到更廣的層面。它是代表高我（higher mind）97 的宮位， 高等教育與針對深奧主題的研究都在它的管轄範圍內，身體與心靈的長途旅行都由這個宮位掌管，它和實際到國外旅行，以及從其他國家獲得商業利益有關。這個宮位掌管語言學習，以及與外國人的相遇（他們可以拓展你的視野與思維）。第九宮掌管公開發表，因此它代表出版與文學作品。

第十宮

這是象徵事業與公眾形象的宮位（事業宮）。第十宮的對宮（第四宮） 掌管家庭，它則掌管所有家庭以外的事—你的職業、社會地位，以及你的公眾聲望。這個宮位被稱為「企圖心、抱負與成就的宮位」。它也顯示別人對你有什麼樣的評價。第十宮反映出你的形象，它表現在你的權力、位階與名譽上。它是你的能力展現，意味著你如何承擔責任，以及透過努力能取得什麼成就。這個宮位對物質上的成功有著很大的影響。

第十一宮

這是象徵友誼、希望與願望的宮位（福德宮）。不像對宮（第五宮）關注立即的快樂，第十一宮和長遠的夢想、目標與知性愉悅（intellectual pleasure） 有關。這個宮位掌管與你的工作、職業或家庭有關的團體或組織，你所隸屬的社團、協會或政治組織都在它的管轄範圍內。這個宮位通常代表那些對你最有益處，並能幫助你達成人生目標的朋友。第十一宮反映出你能否快樂地與他人相處，從最高層次來看，它意味著所有人都一起和睦地工作，而且每個人都可以充分展現自己的獨特個性。這個宮位代表理想與願景。

第十二宮

《占星自學聖經（暢銷紀念版）：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》。圖／柿子文化提供

這是象徵祕密、傷痛與自我毀滅的宮位（玄祕宮）。它是所有宮位中的最後一宮，代表一個循環的結束，同時也是最神祕的一個宮位。這個宮位不一定陰沉、負面，但它確實顯示出你人生中的種種限制（這當中包含了你所做出的自我毀滅行為）。這個宮位掌管意外、麻煩、失望與果報。它也掌管無形的力量、隱藏的敵人、避難所、醫院與監獄。十二宮被稱為「業力的宮位」、「心靈債務的宮位」，因為一個人的作為所換來的報償與懲罰都在它的管轄範圍內。此外，它也和心靈力量，以及能否發掘出生命的意義有關。

在星盤中，星盤總是可以畫成這樣：

圖／柿子文化提供

(本文摘錄自《占星自學聖經（暢銷紀念版）：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。