「上升星座」代表什麼意義？這是你給人的第一印象

你的上升點（Ascendant）或上升星座（Rising sign） 是你星盤中非常重要的一部分（這兩個詞可以互換使用）。它反映出你的外在，同時在很大程度上決定了外界對你的看法。

在說明上升星座時，「外在」這個詞很重要，因為這個星座代表你的外在性格。從現代觀點來看，它是你表現出來的形象；它通常是外界對你的第一印象。許多占星師都認為，上升星座比太陽星座更直接顯露出你是怎樣的人。上升星座被比喻成一間房子的大門，它首先映入訪客的眼簾，他們必須先穿過玄關，才能看見屋內的樣貌。

身為一位占星師，我發現一個人投射在外的性格，幾乎都是太陽星座和上升星座的完美結合，這個組合造就了你對這個世界的影響。月亮星座則是性格中更為隱密的部分；儘管它的影響很全面，人們通常是「感覺」到月亮星座對你的影響，而不是直接看到它。

你的上升星座是指你出生時，在東方地平線上升起的那個星座。當你出生時，你不再是一個胎兒；你變成了一個獨立、完整的人。因此，在這個時間點升起的星座，象徵你生而為人的初體驗， 那是你成為獨立個體的時刻。它代表你如何面對周遭的人，以及你與他們之間的特殊互動模式。它也代表你處理事情、應付人生新課題的方式。從很多方面來看，它使你相信自己處理得很好，在踏入陌生的情感領域時，也不會受到傷害。

上升星座象徵你的「自我」—自我覺察、自信與個人利益。從很多方面來看，它代表你的目的與目標，是你創造力的核心。在某種程度上，這個星座也影響了你的外在特徵與習性，它是你的面具。就像任何面具一樣，它隱藏了你的真面目，但它比較可能只是你真實性格的一部分。它是你最容易、自然向他人展現的面貌。

上升星座到底是什麼？簡單來說， 它是指你出生時，在東方地平線上升起的那個星座。要了解這是什麼意思，請試著把地球想成一個在較大圓圈中央的小圓圈。這個大圓圈代表天空，也就是圍繞著我們的天球。在你出生的時刻， 作為新生兒的你躺在這個小圓圈（地球） 裡，環顧四周的天空。如果你從地球的東方地平線向天球的邊緣畫一條線，這條線就會標示出你確切的上升度數（某些異能人士宣稱，他們確實能看到每個人的這條線）。你星盤中的上升星座總是可以畫成這樣：

當一個外行人說他是某個星座時， 他指的是太陽星座（太陽在他出生時正行經這個星座）。然而，當某些占星師說到一個人出生時的星座，他們指的是上升星座。在早期，人們認為上升星座比太陽星座更重要，但從二十世紀以來， 這樣的觀點已不復存在。不過，多數占星師都覺得，上升軸線是星盤裡最關鍵的重點，因為只要它確定之後，就能針對星盤進行很多其他的運算。有一件事是確定的，那就是除非能確認星盤中的上升點，不然對那張星盤的解讀都是有限的；它絕對不會是一張專屬於個人的星盤。

若你知道你出生的約略時間，上升星座星曆表應該可以讓你輕鬆找出自己的上升星座。

在閱讀關於上升星座的說明時，請記得，那並非你的全貌。你是一個混合體，上升星座只是你性格的一部分而已。唯有好好地檢視自己，你才能明白，哪一部分符合你的太陽星座、月亮星座與上升星座。

(本文摘錄自《占星自學聖經（暢銷紀念版）：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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