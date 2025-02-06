「月亮星座」代表什麼意義？是潛意識、也是你眼中的自己

「每個人都是一顆月亮，有著未曾示人的陰暗面。」—西碧兒．里克

在你的星盤中，月亮位置的重要性僅次於太陽。太陽星座是你外表最顯而易見的部分，那是別人眼裡的你，月亮星座則是你眼中的自己。

在占星學裡，月亮代表情緒、直覺與潛意識。太陽象徵你的意志，月亮則象徵你的本能反應。二十世紀初最著名的占星師伊凡潔琳．亞當斯（Evangeline Adams）在她的書中說，太陽象徵一個人的個性（individuality），月亮象徵他的性格（personality）。其他占星師則將太陽的影響定義為主要力量，月亮的影響則是一種潛意識的能量。從本質上來看，月亮代表你未經思考時做出的反應。

這兩類影響的區別，和之後西格蒙． 佛洛伊德所提出的「自我」（ego）與「本我」（id）理論有異曲同工之妙。根據佛洛伊德的說法，自我代表一個人的意識（在占星學裡，太陽象徵意識），本我則代表他的潛意識（月亮）。從很多方面來看，月亮特質是你一直隱藏的部分。人類通常不認可本能行為，我們覺得那是未開化、原始、野蠻的。因此在某種程度上，月亮特質使你覺得困擾。它是你的內心深處，令你鬱悶、恐懼、感受到憎恨與嫉妒，並懷抱著你經常連自己都不願意承認的幻想。

當然，月亮對你性格的影響不只如此，它也讓你可以同時感受並表達愉悅與歡樂，以及對情緒刺激做出反應。它使你享受生活中細微的感官體驗，像是花朵的香氣、雨後的青草氣味，以及舒服的熱水澡。因為月亮掌管五感（視覺、聽覺、味覺、嗅覺與觸覺），它與你對周遭環境的反應有著密不可分的關係。

在占星學裡，月亮可以有非常深奧的意涵。月亮代表幼兒期、童年、夢想、回憶與往事。這些關鍵詞都可以歸結到你的內心深處。就像占星師藍迪斯．奈特．格林（Landis Knight Green）所說： 「月亮是潛意識的起點。」你的月亮特質時常在夢中顯現（這些夢包含你在認真生活時擱置一旁的幻想，以及清醒時仍縈繞心頭的夢境）。

因為月亮掌管情緒，它會影響你對其他人的包容力與別人對你的看法。所以，顯然在愛情裡，月亮是極為關鍵的一項因素；當某個女人的月亮星座正好和另一半的太陽星座相同時，意味著這段關係將穩固而持久。舉例來說，如果這個女人的月亮在天蠍座，她的另一半則是一個太陽天蠍的人，他們有很高的機會能維持一段長久的關係，因為兩人對彼此都有深刻的了解。

許多人問我：「為什麼太陽在同一個星座的兩個人會如此不同？」在回答這個問題時，我通常會反問：「這兩個人的月亮星座是什麼？」

讓我們來看一下兩位著名的射手座藝人—伍迪．艾倫和貝蒂．米勒。他們的生日都是12 月1 日（伍迪．艾倫在1935 年，貝蒂．米勒則在1944 年出生）。在他們身上，我們都看到很強的射手座特質—坦率幽默、直言不諱、獨立自主。伍迪．艾倫帶著嘲諷意味的詼諧風格深受知識分子的歡迎。他是一個獨立製片的導演，不僅編劇、製作、執導，同時也在他自己的電影裡擔綱主演。貝蒂．米勒起初在下曼哈頓區（lower Manhattan）的澡堂進行喜劇演出（觀眾多半都是同性戀），那樣的生活令人抓狂。作為喜劇演員、歌手與劇場演員的她，在電影中躍升為主角（她總是扮演那種有點稀奇古怪、離經叛道的角色）。這兩位藝人都打破限制，透過幽默展現他們前衛的思想。

讓我們進一步檢視：伍迪．艾倫的月亮在水瓶座。他表現出月亮水瓶的桀敖不馴、思想不受約束（月亮水瓶的人喜歡用自己的方式生活）。他的政治觀點、作品與私人生活都前衛激進且具有爭議性。他電影裡的角色並非充滿熱情； 這些角色嚴厲批判人類的處境，卻不牽動觀眾的情緒，他也顯露出月亮水瓶在情感上的疏離。他們提供的是水瓶座特有的思想刺激，戳中人們的笑點。月亮水瓶的人可以冷靜地中止某些關係，社會大眾從伍迪．艾倫私底下和女人之間不斷上演的肥皂劇目睹了這一點。

貝蒂．米勒的月亮在巨蟹座，我們在她身上看到情感豐富的特質。她在作品中傳遞大量的情感，而性格中也流露出某種巨蟹座特有的脆弱。她所扮演的那些女人看起來神采奕奕、討人喜歡， 而且喜歡主動關懷周遭的人（這是巨蟹座的特點）。作為歌手，貝蒂．米勒錄製了很多膾炙人口、具有強烈情緒感染力的歌曲，其中包含《你是我羽翼下的風》（The Wind Beneath My Wings）；這首歌表達的是愛的支持（這是月亮巨蟹的特質）。私底下，她擁有穩定而長久的婚姻（月亮巨蟹的她總是保持低調）。

自從有歷史以來，月亮就一直被人們研究、尊敬與崇拜；在許多古文明裡，月神（通常都是女神）都和太陽神一起統治這個世界。在某些宗教中，月亮的力量甚至比太陽還要強大， 因為它賜予智慧與靈性知識（spiritual knowledge）。羅馬人有一個祭拜月亮的節日，其名稱一直流傳到現代。（雖然我們現在叫它「星期一〔Monday〕，而不是「月亮之日」〔Moon Day〕。）

時至今日，科學家仍舊透過植物、潮汐、情緒、月經、生殖力、生物節律與犯罪，來研究月亮的影響力。占星學家也不斷發現，月亮如何巧妙地影響我們的日常生活。

你星盤中的月亮會對你的太陽星座造成影響；它帶給你新的力量與動機， 同時也為你的太陽星座加入一些特別的元素。太陽星座和月亮星座的特質會緊密地融合在一起。就像在婚姻裡，有時截然不同的特質會各自提供不同的優點，共同形塑彼此契合的關係。但有時對立的特質會相互抵觸，導致衝突。 《占星自學聖經（暢銷紀念版）：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》。圖／柿子文化提供

若你覺得自己一直處於矛盾狀態—如同兩個不同的人相互拉扯，占星學可以幫助你。請檢視你的太陽星座和月亮星座。認識這兩個星座的正面與負面特質，並試著在自己身上找出這些特質。你或許會發現，當你對那些驅動自己的力量有更深刻的了解時，就會學著不要對自己那麼嚴苛，以及緩和那些看似混亂的矛盾與衝突。另一方面，如果你的太陽與月亮在同一個星座，你可能會發現在你的性格裡，那個星座的特性會加倍強烈。

「認識你自己。」（Know thyself.） 這是古希臘人刻在德爾菲（Delphi）神廟上的一句話。數千年來， 人類拚命想達成這個理想，而這正是占星學可以教我們的事。

(本文摘錄自《占星自學聖經（暢銷紀念版）：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)