一臉溫柔卻「城府極深」三星座！雙魚情勒高手、他暗中布局弄別人

俗話說「知人知面不知心」，有些星座外表人畜無害，一臉溫柔，但卻內心城府很深，甚至會暗中操控別人。搜狐網分享「外表溫柔，內心很有城府的三個星座」，遇到這些人建議多留一點心眼保護自己。

★天秤座

天秤座給人溫文爾雅、親和力強的印象，他們堪稱社交達人，總是舉止得宜，臉上常掛笑容，讓人感覺如沐春風。但其實他們是內心很有原則的一群人，為了得到想要的平衡和和諧，他們可能會權衡利弊，做出一些很有決斷力的選擇，甚至不擇手段暗中布局，以求達到既定目的。

★天蠍座

天蠍座情感豐富，又因為水象星座的關係，他們看起來熱情又細膩溫柔。在天蠍座內心深處，他們是很執著的人，對於想要的人事物總會熱烈追求，決不放棄。天蠍座不太會暴露真實意圖，他們擅長暗中謀劃，一但發現有人碰觸他們底線，或是威脅到他們利益，天蠍座會毫不猶豫地反擊。

★雙魚座

雙魚座常常一臉天真浪漫，與世無爭的表情，他們善解人意，富有同情心，很容易讓人產生保護欲。真實的雙魚座內心敏感細膩，也很擅長情緒勒索，為了實現目的或是保護自己，雙魚座城府很深，往往會以弱者姿態出現，讓人愧疚，進行情感操控，讓別人不由自主聽從他們的話。

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