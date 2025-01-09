地球劇烈震動！占星師：上半年將有戲劇性變化…「火逆」引爆人民怒火

2025已正式進入，吠陀占星權威李靜唯表示，1月揭開了2025上半年戲劇化的開端，地球正在劇烈震動。雖然科技領域會迎來很大的突破，但隨之而來的技術安全問題或數據洩漏風險也要特別關注！

創新與穩定、挑戰與突破

2024年12月29日金星就進入水瓶座與土星合相，並受到逆行火星映射，形成了一個結合創新與穩定、挑戰與突破的星象格局。輝達和台積電股價再創新高，人工智能獨領風騷！在情感層面上，人們將會重新審視彼此關係的穩固性與未來性。此外，土星的影響會促使情感表達變得更為謹慎甚至趨於冷淡，而火星逆行則可能引發過去未解的新仇舊恨，讓累積已久的情感問題或隱藏的秘密浮上檯面！

重視公平與正義，更加關注全球性議題

1月2號水星進入天蠍座的「業力之結」，我們看到民眾黨主席柯文哲兩度天價交保然後再被羈押，1月5日水星進入射手座甘達與太陽合相，人們將會更重視公平與正義，並傾向勇敢站出來表達自己的理念！與此同時，民眾也會更加關注全球性議題、文化交流以及司法教育改革等議題，這段時間非常適合進行創新討論與跨文化領域合作。此外，金融市場情緒也頗為活躍，與高科技、旅遊、教育與媒體等相關產業也迎來發展熱潮，不過也要提防過度樂觀而忽略潛在的風險。

「火冥對沖」將會導致政府或權威結構的能量被激活，火逆也代表人民壓抑已久的憤怒即將被引爆

1月14日開始，太陽進入摩羯座與逆行火星對沖，這是一個頗為兇險的星象，因為冥王星歷經248年之後再度回歸魔羯座，「火冥對沖」將會導致政府或權威結構的能量被激活，火逆也代表人民壓抑已久的憤怒即將被引爆，世界將迎來翻天覆地的轉變！再加上木星以及計都的影響，全球範圍內將會帶來一系列跟政治領域有關的挑戰與變革。小至台灣政黨，大至國際社會可能出現權力重組、領導人更替的劇烈動盪，國際局勢也會陷入十分緊繃，一觸即發的局面，特別是在軍事衝突、恐怖攻擊與外交爭端上。

經濟方面，金融市場波動則會加劇，石油、天然氣供應鏈面臨嚴苛的挑戰，甚或出現國家級的金錢醜聞與弊端！與此同時火逆也將引發公眾情緒高漲，特別是針對司法不公或高通膨壓力的抗議及罷工活動。

媒體亂象，網路暴力以及與電子設備、交通工具（包含空難危機）相關的重大事件

1月21日火星逆行回到雙子座與水星產生相位，此一星象將再度引發媒體亂象，網路暴力以及與電子設備、交通工具（包含空難危機）相關的重大事件，同時也可能導致社會輿論的爭議升級，如媒體錯誤報導、信息泄漏或政黨之間的誤解與對抗。再加上美國總統川普就職之後，將會帶來一系列影響後世深遠的變革，某些國家政治或經濟將瀕臨重大轉型，再加上1/20火星停留在雙子座29度，29度是黃道最後的度數，也意味著一個充滿陰謀論的舊時代逐漸走入末路！

2025/5月底前股市會像雲霄飛車一樣有高峰也有低谷，再加上1/7西藏發生6.8級大地震，這段時間全球更要特別小心防範自然災害（如地震，大霧，暴風雪或海底爆炸）的風險！

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