有拜有保庇！學測拜文昌帝君全攻略…加碼「超靈驗祈福咒」

2025-01-09牡羊座短評：連身邊的人都被你的好心情所影響。【整體運】愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它

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