有拜有保庇！學測拜文昌帝君全攻略…加碼「超靈驗祈福咒」
114年大學學測即將於2025年1/18（六）、1/19（日）、1/20（一）日這三天舉行，谷帥臻風水命理老師指出，考生在考前務必至住家附近的文昌帝君與魁星夫子廟宇，祈求開智慧與庇佑提升考運金榜題名，開啟光明前程。
完整祈福法如下，家長和考生們照著步驟準備，就安心妥當啦！
1. 準備供品：水果，發糕或粽子，桂圓、礦泉水。
2. 自帶物品：准考證影本、考試用筆、考試日穿著乾淨上衣。
3. 供拜方式：焚香稟告姓名，出生時間，居住地址，參加學測日期，准考證號碼，考場地點，祈求考運順利，並請一個文昌符令。
4. 將准考證影本，考試用筆，文昌符令，文昌水，至主爐過火順時針繞三圈，帶去乾淨上衣可請廟方加蓋文昌印，准考證影本留在廟裡繼續供放即可。
5. 回家後：吃發糕或粽子，桂圓，喝文昌水。
6. 考試當天：穿著文昌蓋印衣物，攜帶文昌筆，文昌符，喝文昌水。
谷帥臻老師還加碼神助攻！平時和考前多念『文昌帝君開心聰明神咒』，可以讓考生在考試時頭腦清晰不迷糊，答題詞源浩蕩，筆陣風馳，有如神助!
『文昌帝君開心聰明神咒』
九天大帝、身披白衣、日月照耀、乾坤斡隨、
有能持誦、聰明如斯、黃老丹元、與道合宜、
五神衛守、八聖護持、誦之不輟、萬神赴機、
我司大化、光曜生輝、心開茅塞、袪鈍除迷、
誦之萬遍、文冶瓊瑰、詞源浩蕩、筆陣風馳、
九天開化、萬章洞微、元黃下令、勿稽勿遲。
急急如元黃上帝律令敕。
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