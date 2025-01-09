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有拜有保庇！學測拜文昌帝君全攻略…加碼「超靈驗祈福咒」

旺好運／ 谷帥臻老師
圖為考生到文昌宮拜拜祈求考試順利，廟宇也被擠到水洩不通。記者蘇健忠攝影／報系資料照
圖為考生到文昌宮拜拜祈求考試順利，廟宇也被擠到水洩不通。記者蘇健忠攝影／報系資料照

114年大學學測即將於2025年1/18（六）、1/19（日）、1/20（一）日這三天舉行，谷帥臻風水命理老師指出，考生在考前務必至住家附近的文昌帝君與魁星夫子廟宇，祈求開智慧與庇佑提升考運金榜題名，開啟光明前程。

完整祈福法如下，家長和考生們照著步驟準備，就安心妥當啦！

1. 準備供品：水果，發糕或粽子，桂圓、礦泉水。

2. 自帶物品：准考證影本、考試用筆、考試日穿著乾淨上衣。

3. 供拜方式：焚香稟告姓名，出生時間，居住地址，參加學測日期，准考證號碼，考場地點，祈求考運順利，並請一個文昌符令。

4. 將准考證影本，考試用筆，文昌符令，文昌水，至主爐過火順時針繞三圈，帶去乾淨上衣可請廟方加蓋文昌印，准考證影本留在廟裡繼續供放即可。

圖為考生去拜文昌宮，祈求金榜提名，在准考證上供奉包子和粽子，祈求包中。記者邱德祥攝影／報系資料照
圖為考生去拜文昌宮，祈求金榜提名，在准考證上供奉包子和粽子，祈求包中。記者邱德祥攝影／報系資料照

5. 回家後：吃發糕或粽子，桂圓，喝文昌水。

6. 考試當天：穿著文昌蓋印衣物，攜帶文昌筆，文昌符，喝文昌水。

谷帥臻老師還加碼神助攻！平時和考前多念『文昌帝君開心聰明神咒』，可以讓考生在考試時頭腦清晰不迷糊，答題詞源浩蕩，筆陣風馳，有如神助!

『文昌帝君開心聰明神咒』

九天大帝、身披白衣、日月照耀、乾坤斡隨、

有能持誦、聰明如斯、黃老丹元、與道合宜、

五神衛守、八聖護持、誦之不輟、萬神赴機、

我司大化、光曜生輝、心開茅塞、袪鈍除迷、

誦之萬遍、文冶瓊瑰、詞源浩蕩、筆陣風馳、

九天開化、萬章洞微、元黃下令、勿稽勿遲。

急急如元黃上帝律令敕。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

學測 拜拜 神明 粽子

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