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尾牙想中大獎？命理師曝12星座開運法…金牛座要喝綠色果汁

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為尾牙中大獎示意圖。圖／AI生成
圖為尾牙中大獎示意圖。圖／AI生成

尾牙季來了！這是老闆酬謝員工一年辛勞的重要活動。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「12星座尾牙中獎秘方」，因為2024是青龍年，2025年為青蛇年，小孟老師建議尾牙春酒抽獎，不妨使用綠色或青色開運效果最好，以下方法僅供增強運氣，斟酌參考。

開運絕招

牡羊座：尾牙手機螢幕背景放綠色植物或森林照片。

金牛座：在尾牙期間多喝綠色蔬果汁。

雙子座：尾牙期間冷氣上方貼綠色色紙，代表飛龍在天。

巨蟹座：尾牙期間水龍頭綁綠線，多打開水來洗手。

獅子座：尾牙期間使用綠色碗或筷子吃飯。

處女座：尾牙期間桌腳或椅子腳綁綠色的線。

天秤座：在錢包內側貼綠紙上面畫「＄」。

天蠍座：配戴綠幽靈等綠色水晶。

射手座：使用綠色沐浴乳罐子。

摩羯座：使用綠色色紙，做成一個紙袋，裏面放米，帶去尾牙現場。

水瓶座：尾牙期間房間掛綠色風鈴。

雙魚座：尾牙中使用綠色杯子喝水。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

尾牙 星座 螢幕

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