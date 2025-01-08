尾牙想中大獎？命理師曝12星座開運法…金牛座要喝綠色果汁

關帝一生官場戎馬，封神後成為民間商場與幫會供奉之神，這恐怕是祂始料所未及！漢族民間傳說關帝是財神爺，這應是「商神」的誤解。世界歷史上有三大商人，分別是：猶太商、威尼斯商與漢族的晉商──山西商人，自堯舜時代起就是著名的商隊，關帝也是山西人，晉商自然供奉關帝，亦因晉商而得到商神的封號。

2025-01-08 08:47