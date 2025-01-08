命理師大膽預言「2025國運」：不會有戰爭、台股還會創高

2025年台灣國運將會如何？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，木星進入巨蟹座，加上台灣塔羅靈數114年為6，為戀人牌。小孟老師預言，台灣經濟仍看好，股市長線可期，新任美國總統川普會因晶片護台，不會有戰爭。

小孟老師2025台灣國運預言：

1.經濟持續往上。

2.股市震盪之後再往上，必定再創新高。

3.川普上台短暫震盪，股市長線可期（世界不會經濟衰退）。

4.房市量跌價穩。

5.世界領導人都是風象星座，但台灣可能會出現被美國擺布跡象，台灣籌碼僅有晶片太少，要拓展亞洲金融市場，要小心台積電有壟斷市場的嫌疑被調查。

6.不會戰爭，川普2025會因晶片護台，但川普對兩岸政策不明，會讓台灣中間選民對美國不信任。

7.台灣通膨持續上升，內需消費力停滯。

8.政治惡鬥更明顯。

9.可投資黃金、白銀、指數型台股基金、指數型美股ETF、美國相關概念股、台股科技AI基金。比特幣長期看漲，逢低可加碼投資仍然要注意風險。

10.10月後5星逆行！木星、天王、海王、土星、冥王星逆行，投資開始要保守！越接近2026馬年波動越大。因此要避開高配息類股票基金。

11.會不會地震不用預言，因為每年都會地震。

12.2027年台灣要格外小心來自外力的威脅。