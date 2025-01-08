快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

聽新聞
0:00 / 0:00

命理師大膽預言「2025國運」：不會有戰爭、台股還會創高

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為國運示意圖。圖／AI生成
圖為國運示意圖。圖／AI生成

2025年台灣國運將會如何？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，木星進入巨蟹座，加上台灣塔羅靈數114年為6，為戀人牌。小孟老師預言，台灣經濟仍看好，股市長線可期，新任美國總統川普會因晶片護台，不會有戰爭

小孟老師2025台灣國運預言：

1.經濟持續往上。

2.股市震盪之後再往上，必定再創新高。

3.川普上台短暫震盪，股市長線可期（世界不會經濟衰退）。

4.房市量跌價穩。

5.世界領導人都是風象星座，但台灣可能會出現被美國擺布跡象，台灣籌碼僅有晶片太少，要拓展亞洲金融市場，要小心台積電有壟斷市場的嫌疑被調查。

6.不會戰爭，川普2025會因晶片護台，但川普對兩岸政策不明，會讓台灣中間選民對美國不信任。

7.台灣通膨持續上升，內需消費力停滯。

8.政治惡鬥更明顯。

9.可投資黃金、白銀、指數型台股基金、指數型美股ETF、美國相關概念股、台股科技AI基金。比特幣長期看漲，逢低可加碼投資仍然要注意風險。

10.10月後5星逆行！木星、天王、海王、土星、冥王星逆行，投資開始要保守！越接近2026馬年波動越大。因此要避開高配息類股票基金。

11.會不會地震不用預言，因為每年都會地震。

12.2027年台灣要格外小心來自外力的威脅。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

川普 戰爭 晶片 股票 風象星座

延伸閱讀

三星座最適合當間諜？天秤變色龍、「他」深藏不露又心狠手辣

一代武神也是商神！商界「郭董」、黑道白道都拜關公原因曝

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

四星座「招財貓」體質？金牛賺錢小蜜蜂、他靠幸運致富

相關新聞

命理師大膽預言「2025國運」：不會有戰爭、台股還會創高

2025年台灣國運將會如何？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，木星進入巨蟹座，加上台灣塔羅靈數114年為6，為戀人牌。小孟老師預言，台灣經濟仍看好，台股也有望再創高，新任美國總統川普會因晶片護台，不會有戰爭。

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

人人都想求財，搜狐網分享2025年三個星座財運爆棚，讓人超羨慕，還喜事連連心想事成，快看看幸運兒都有誰吧！

今年乙巳年有4生肖要安太歲 有用沒用？命理師說原委

今年是乙巳年有蛇、豬、虎、猴4個生肖沖犯太歲，民俗建議屬該生肖者需到廟宇安太歲，點光明燈，不過安太歲是否有用，一直是民眾...

四星座「招財貓」體質？金牛賺錢小蜜蜂、他靠幸運致富

有些人天生幸運，總能吸引到好運和財富。搜狐網分享，有四個星座天生有這種「吸金能力」，很容易成為現實版的「招財貓」。

一代武神也是商神！商界「郭董」、黑道白道都拜關公原因曝

關帝一生官場戎馬，封神後成為民間商場與幫會供奉之神，這恐怕是祂始料所未及！漢族民間傳說關帝是財神爺，這應是「商神」的誤解。世界歷史上有三大商人，分別是：猶太商、威尼斯商與漢族的晉商──山西商人，自堯舜時代起就是著名的商隊，關帝也是山西人，晉商自然供奉關帝，亦因晉商而得到商神的封號。

三星座最適合當間諜？天秤變色龍、「他」深藏不露又心狠手辣

間諜是一份很特殊的職業，不僅需要聰穎的頭腦，也需要懂得掌控局勢且細心觀察，旺好運分享「這些星座」原來「有間諜潛質」！？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。