今年乙巳年有4生肖要安太歲 有用沒用？命理師說原委

今年是乙巳年有蛇、豬、虎、猴4個生肖沖犯太歲，民俗建議屬該生肖者需到廟宇安太歲，點光明燈，不過安太歲是否有用，一直是民眾好奇問題，命理師楊登嵙解釋，安太歲的民俗理由是「安穩心神」，唯有神情穩定自在，才能啟發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

命理師楊登嵙指出，2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。這兩個生肖的人要安太歲、點太歲燈；而生肖屬虎為「刑太歲」、屬猴為為「害太歲」，這兩個生肖為「偏沖太歲」，有的廟宇也會幫信眾安太歲、點太歲燈。所以，這四個生肖的人最好到寺廟安太歲、點太歲燈。

楊登嵙說，太歲是天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每6年又與太歲正沖一次，也就是每個人每6年就犯一次太歲。

楊登嵙說，俗語有云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」，可見太歲之威力，但沖犯太歲，只要安奉得宜，就可大事化小、小事化無，至於來不及於年初安奉，可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，無需重覆安奉。

楊登嵙解釋，安太歲是為了安穩心神，所以心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心布施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。