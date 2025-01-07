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農曆12月運勢(下)／虎要顧健康、猴花錢過頭、這生肖正財偏財俱佳

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢示意圖。圖／AI生成
圖為生肖運勢示意圖。圖／AI生成

農曆12月已經開始了，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆十二月生肖運勢大解析，鼠、虎、龍、馬、𤠣、雞要注意⚠️」影片，快來看看農曆12月有哪些要注意的事項吧！

老師說每年第一個月是驛馬月份，代表新氣象，而最後一個月則是財庫月，就是需要圓滿結尾。湯鎮瑋老師表示，這裡說的農曆12月，是從節氣的2025年1月5日「小寒」節氣開始，一直到國曆2月4日，農曆12月是丑月，也是財庫月。

▍鼠／變動多了

鼠逢六合月份，也逢驛馬星，鼠歲末可能開始思考自己生活或工作上是否需要變動，或是工作環境也有變動，鼠會想讓自己更好，但是「不要為了變而變」，要思考自己興趣和實際狀況，要仔細評估。農曆12月是一個思考的月份，也有很多貴人出現，如果有困難問題就分享給信任的人，會幫助你找到答案。

想要開運，多穿金色、白色、銀色系衣服飾品，配戴金珀，可以多拜財神，會帶來好的財富能量。

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▍虎／注意健康

虎注意健康，時間從從2024年底到2025年1月，虎最近比較奔波勞累，本月有病符星入座，抵抗力衰退、比較勞累、容易舊疾復發，或是得到傳染性疾病。虎可以多外出旅遊，虎本月有紅鸞星，有機會認識新朋友，也可以請親友牽線介紹，有機會脫單。如果沒有想脫單，也可以廣結善緣，2025也可以人脈通錢脈。

想要開運，可以多穿藍色、黑色系衣服飾品，配戴海藍寶、黑曜石、翁珀，天青石，多拜藥師佛保佑身心健康。

▍龍／貴人運旺

龍本月有天德星、福德星，貴人運非常旺，但是龍也會遇到是非口舌，所謂人紅是非多，也可能是能力大責任大，龍可能被賦予新的任務，本月有很多驛馬的變動，可能工作上會有調動，或是自己內心很想要動。懟龍來說，農曆12月都是新想法的機會展開，如果貴人給你機會，建議要多方評估，可以多試看看。貴人會帶給你好消息，或是壞事可能打住，很多事情可以福星高照，逢凶化吉。福德星有點立竿見影，之前有廣結善緣，現在就有回報。如果最近有點辛苦，但是有好好處理問題，也會變成除障，大事化小小事化無。

想要開運，可以多穿戴紅色系衣服飾品，帶粉晶、血珀，可以多拜土地公。

▍馬／遇好事要低調

農曆12月運勢回穩，雖然有點勞碌，但是壞事有機會被處理，事情會有好進展。本月要保持正能量，多多開創機會，可能會再創高峰。本月天時地利人和搭配，如果最近有好運，要低調謙虛，不要太張揚，以免樂極生悲。如果有賺到錢，也要多分享，會讓你財運更好。本月有天厄星，可有些事情，因為遇到不可抗力的因素，原本的好事就破局了。只要自己有努力就順其自然，結果就會是好結果。

想要開運，可以多穿戴綠色系衣服飾品，配戴綠珀、綠幽靈，可以拜綠度母。

▍猴／布施化解財損

本月如果想要追求感情安定，很適合結婚生子、家有喜事。本月一喜擋三災，可以多參加喜慶事，就會得到好運。猴可能會想要轉職、或是工作調整，可能是全新的挑戰。本月有小耗星，開銷會很大，也有意想不到的支出，或是掉東西。本月工作壓力較大，千萬不要壓力型消費，以免錢財損失。本月可以多布施，或是參加法會，藉由小耗星轉而布施功德，轉為福報。

想要開運，可以多穿戴黃色系、咖啡色系衣服飾品，可以拜土地公。

▍雞／正財偏財俱佳

本月逢三合月份，正財偏財都不錯，有天時地利人和運氣幫忙，本月可以尋求貴人幫忙，或是需求專家協助。本月可以多學習，考證照或是斜槓，都會有好表現。本月如果要和人合夥做生意，要仔細評估。

想要開運，可以穿金戴銀，穿白色衣服，佩戴金色銀色飾品，可以多拜觀音。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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