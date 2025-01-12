殺破狼週運勢／3星座發生意外機率高 天秤座偏財運好

殺破狼2025年1月13日～1月19日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與在志業宮位的太陽有良好連結，職場職務升等，薪資也水漲船高。手頭寬裕，會購買許多新的家電用品，讓生活更為方便、舒適。

感情運方面，在心靈宮位的金星與土星呈現合相，與暗戀的對象近距離接觸，心中小鹿亂撞，覺得開心。然而土星與金星受到溝通宮位的木星影響，還是沒有勇氣向他要聯絡方式，不知何時還有這樣的好機會。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與火星合相，家人因為一些小事鬧情緒、發脾氣，無端波及到自己，感到很冤枉。此時要當心居住空間電器與爐火使用，並要注意門戶安全。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月與火星影響，某件案子正在收尾階段，但上司或客戶會提出一些不合理的要求，導致你必須加班改掉一些原有的架構，覺得厭煩。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與土星合相，和在海外宮位的水星有良好連結。會交到來自異國的新朋友，或是有好朋友從遠方要回鄉探望你。然而金星與土星亦受到在金錢宮位的木星影響，會因此增加許多開銷，荷包失血。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月與火星合相在交通宮位，經常使用的交通工具壽終正寢，要換新了。出行時，當心與人發生行車糾紛，被開罰的的機率較高，不論是走路、搭乘大眾運輸系統，都需特別注意安全。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到滿月與火星的影響，上司情緒不佳，會在職場找部署出氣，最好閃遠一點，免得被掃到颱風尾。某些金牛座則是在氣氛不佳的職場工作，覺得有害身心，想轉換到比較舒適的單位工作。

學業運方面，水星、太陽齊聚學業宮位，受到滿月與火星影響，期末有許多報告、論文、作業要完成，目前正在收尾狀態。某些金牛座期末考成績不佳，需要補考，才不會被當。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星與土星呈現合相，花了很多心血辛勤工作，目前正在收穫成果，受到上司與同事的肯定。某些雙子座則是將許多業務執行完畢，可以悠閒地去渡假。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與火星合相，容易衝動消費，買了不太實用的東西，事後很後悔，卻無法退貨。有投資習慣的雙子座，雖然投資賺到不少資金，馬上又投入市場被套牢。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到發生在金錢宮位的滿月與火星影響，到外地旅遊，會遇到一些意外事件，多帶些當地的現金，才能應付突發狀況。某些雙子座在外地遇到扒手或小偷，金錢分散放在不同的口袋裡比較保險。

健康運方面，水星與太陽齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎。室內外溫差大，注意心血管疾病。木星持續待在命宮，飲食需要控制，最近容易嚴重發福。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在海外宮位的海王星有良好連結，有許多機會與來自海外的人士交流，會遇到與你志趣相投的外國人，雙方因此交換聯絡方式，成為好朋友。

遠行運方面，在遠行宮位的金星與土星呈現合相，會選擇團費較高的旅行團，入住高級旅店，享受奢華的服務。某些巨蟹座則是累積相當的里程數，獲得交通票券升等的禮遇，感到尊榮。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽，受到發生在命宮的滿月以及火星影響，與情感對象發生爭執，雙方都有些情緒化，可能會鬧得不歡而散，甚至因此分道揚鑣。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星受到發生在命宮的滿月與火星影響，注意血光之災，容易發生突發性的傷害或是疾病，特別要注意飲食衛生，容易吃壞肚子，女性則要當心婦科的疾病，這段時間需特別留意人身安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，瑣碎的事務都能一一釐清，將各種棘手的問題處理得井井有條，獲得職場同事與上司的肯定。某些獅子座接到各種奇特的案件，都能迎刃而解，深受客戶信賴。

金錢運方面，在財務宮位的金星與土星合相，會獲得為數不少的資金，貸款與負債獲得清償。某些獅子座因為財務問題捲入官非，雙方可以和解，或是獲得你覺得公平的判決。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在心靈宮位，與火星合相，看到曾經暗戀的人在情緒管理上失控的一面，過去美好的憧憬瞬間放下了，慶幸沒與對方交往，或是表達過好感。

健康運方面，土星與金星合相在疾厄宮位，有些小毛病一直沒有特別重視它，逐漸形成難以根治的慢性疾病。太陽與水星齊聚在健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎，冬天溫差過大，須留意心血管方面的問題。

處女座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，想向上攻讀學位，可申請到不錯的學校升學，還在學習過程中的處女座，報告、論文、或是作業十分有前瞻性，獲得指導者的賞識。

感情運方面，在感情宮位的金星與土星呈現合相，最近總有個人陪你吃飯或是聊天到半夜，對於失戀的遺憾逐漸釋懷，而想投入新戀情的懷抱中。感情穩定的處女座，會覺得與情感對象的關係比較緩和，至少雙方會嘗試理性溝通。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與火星合相，某個朋友最近十分情緒化，與對方見面常常不歡而散，會暫時封鎖對方，不想成為他人訴苦或是出氣的對象。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在人際關係宮位的火星影響，職場氛圍不太好，常常有同事道人是非，造成你無法信任一起合作的夥伴或上司。工作老是有人在扯後腿，爛攤子收拾不完。

天秤座

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運不錯，尾牙抽獎可中小獎，而且是你喜歡的東西。有投資習慣的天秤座，標的物起起伏伏，但帳面上是有賺錢的，可在適當時機獲利了結。

遠行運方面，木星持續待在遠行宮位，會因為工作所需，到異國出差，差旅待遇佳，不論交通票券或是下榻旅店等級都很高，在工作之餘，可享受高級的設施，但由於木星受到金星與土星影響，完全沒有時間順便在當地逛一逛。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，與火星合相，對目前的工作領域產生倦怠，階段性任務完成後，會想辭掉工作暫時休息一陣子。某些天秤座工作有異動，會調到其他單位，或是被外派。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到志業宮位的火星影響，容易陷入辦公室戀情中，對於公私不分的關係覺得尷尬。某些天秤座被同事或上司追求，但對方有些行為已經構成騷擾的程度，讓你很困擾。

天蠍座

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的金星與土星呈現合相，在感情宮位的天王星相位良好，儘管先前才遭遇失敗的戀情，但很快就出現新的對象，雙方閃電交往，某些天蠍座目前陷入前衛的戀情中，儘管週遭的人不看好，但自己幸福就好。

金錢運方面，木星持續待在財務宮位，偏財運佳，尾牙抽獎會抽到最大額的現金獎，但由於木星受到金星與土星影響，得捐出一部份獎金請同事喝飲料、吃飯。有投資習慣的天蠍座，標的物已漲到相對高點，可在此時獲利了結。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星與滿月合相，同時受到在交通宮位的太陽影響，出門遠行會遇到不太愉快的對待，感到花錢受氣。某些天蠍座在外旅行，會遇上交通的突發狀況，困在某個區域，無法動彈。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星影響，某個親人過於固執，對於一些事情不願意妥協，使得家中氣氛很差，經常發生爭執。這段時間需注意電器與爐火的使用，並要小心門戶的安全，當心宵小入侵。

射手座

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，會遇到各種有挑戰性的案件，可以考驗自身靈活的手腕，某些射手座投身表演或藝術相關領域，在不穩定的環境裡越能看出才華與能耐。

感情運方面，木星持續待在感情宮位，目前正與情感對象張羅喜事，進入婚姻關係中。某些射手座，過年時需要去見另一半的家人或朋友，因木星受到金星與土星的影響，心情感到十分緊張。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，與火星合相，當心血光之災，發生意外傷害或是罹患預期外的疾病機率較高，嚴重的話需要動手術治療。飲食注意衛生，容易吃壞肚子。女性則需要留意婦科方面的問題。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到在交通宮位的冥王星影響，維修交通工具需要花費很多錢，荷包大失血。這段時間需特別當心交通安全，被開罰單的機率很高，一旦不小心受傷，醫藥費亦非常可觀。

摩羯座

整體運勢

面試運、考試運方面，金星與土星合相在面試、考試宮位，面試新工作十分順利，很快就收到錄取通知，正在參加國家考試的摩羯座，成績可順利跨越門檻，進入公務機關服務。

工作運方面，木星持續待在工作宮位，可順利轉換跑道進入較友善的職場，並將自己的能力發揮到極致，工作是愉快的。然而木星受到在學習宮位的金星、土星影響，在舒適圈內容易疏於學習新事物，自己要多進修為佳。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與火星合相，和情感對象關係緊張，很多小事都可能一觸即發，對方難以忍受你某些缺失，而選擇分道揚鑣。某些摩羯座會被曖昧對象無預警封鎖，自己也不知為什麼。

交通運方面，金星、土星、海王星齊聚交通宮位，搭乘大眾運輸系統時很容易迷路、坐錯站或轉錯車，造成你上班、參加重要活動遲到。某些摩羯座駕駛車輛容易被開罰單，理由讓你覺得荒謬。

水瓶座

整體運勢

金錢運方面，金星與土星合相在金錢宮位，會找到一份兼職，增加收入，改善經濟狀況。某些水瓶座發展副業有成，會多賺一些零用錢，買自己想買的昂貴物品，或是去旅行。

感情運方面，木星持續待在感情宮位，目前陷入愉悅的戀情中，與對方十分恩愛，但由於木星受到在金錢宮位的金星與土星影響，約會的開銷總是很大。某些水瓶座已經懷有身孕，與另一半抱著期待迎接新生命到來。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與火星合相，對於目前的工作感到倦勤，完成現行任務，會想辭職轉換跑道。某些水瓶座領完年終獎金即被裁員，令你十分錯愕。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，與火星合相，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性則需要留意婦科方面的問題。工作有過勞的傾向，火氣較大，而有嘴破、長痘痘的症狀。

雙魚座

整體運勢

人際關係方面，金星與土星合相在命宮，過去曾經傷害過自己的人會向你道歉，釋出善意，這段恩怨你也就此放下了。某些雙魚座的作品或照片放在自己的社群媒體，令許多陌生人感到驚艷，圈粉無數。

家宅運方面，木星持續待在家宅宮位，家中會有囍事發生，可能會有新成員加入，或是有親人要結婚了。某些雙魚座則可能會在此時購買新居，可找到價格與環境都十分理想的物件。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，與火星合相，和戀愛對象有些不愉快，容易在此時不歡而散。某些雙魚座需注意小孩以及家中寵物的身體狀況，他們會有讓你憂心的症狀。

健康運方面，金星、土星、海王星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，喉嚨發炎、聲音沙啞。有些小毛病拖延太久，會成為難以根治的慢性疾病。睡眠品質不佳，情緒常常低落，需注意身心靈的健康。