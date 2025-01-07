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臘月「天喜星」報到！四生肖爽接財神…財氣大噴發

聯合新聞網／ 綜合報導
財運噴發示意圖。圖／AI生成
財運噴發示意圖。圖／AI生成

紫微斗數「天喜星」意味著喜事吉慶的來臨，紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，「臘月財運天喜星報到，四類生肖人爽接財神」，提出有四生肖在財祿方面頗有斬獲，金錢上有特別效應。

▍生肖猴

對於生肖猴來說，2024年臘月將帶來喜氣洋洋的氛圍。這段時間猴將能提升人際關係，也更受歡迎，並帶來意想不到的機會或好消息。建議猴趁機主動擴展人際網路，多參加聚會、商務活動或社交場合，增加遇到貴人的機會。天喜星與喜事相關，建議可多參與喜慶活動提升財運，包括婚禮、慶典或大型活動。猴也可以進行小規模投資或開創新副業方向，容易獲得回報。

▍生肖鼠

生肖鼠在2024年臘月將迎來財務上意想不到喜事與好消息，建議鼠要主動尋找商務合作夥伴，多和有實力、有經驗的人合作，增加意外收穫。鼠也可多參與婚禮、節慶聚會或社交活動，拓展人脈，有機會遇到財務發展上的貴人。此外，這段時間也適合添購喜慶寓意的飾品，像是金色紅色物品加強財運，或多捐款做慈善，都能累積福德。

▍生肖龍

對於生肖龍而言，2024年臘月是一個非常吉祥的配置，事業運勢將上升，建議保持積極的工作態度，並與同事上司溝通良好，積極參與團隊合作，為財務提升奠定基礎。臘月期間，龍可以多參加公司聚會或行業活動，將帶來更多資源和機會，建議龍保持積極正面的心態，才能吸引好的能量進入事業磁場。

▍生肖虎

生肖虎在2024年臘月將透過與外界的互動、旅行和事業拓展，來開拓財運。建議虎可以多參加商務出差、展覽或合作洽談，或是開拓新市場，將有機會結識新朋友或業務夥伴，特別要注意來自異地、異國的貴人，他們會帶來支持。總之虎財富向外求，與外界互動越多，越能吸引財富與機會的到來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

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