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你上榜了嗎？「內外有別」3星座 壞脾氣永遠只留給最親近的人

聯合新聞網／ 綜合報導
有3個星座在外總是包裝出友善親和的形象，但對親近的家人及朋友就完全「做自己」，壞脾氣完全不藏了。示意圖／ingimage
有3個星座在外總是包裝出友善親和的形象，但對親近的家人及朋友就完全「做自己」，壞脾氣完全不藏了。示意圖／ingimage

現實生活中為適應不同的交往對象，有些人會戴上各種人格面具，隱藏心底的真實想法，不輕易展示自己的真面目。「搜狐網」報導，有3個星座對外人總是溫和友善，對待家人、至親好友卻像變了個人，壞脾氣完全不藏了，「內外有別」像個雙面人似的，一起來看你是否上榜了？

巨蟹座／害怕破壞人際關係

溫柔顧家的巨蟹座，內心實則敏感脆弱，在外為了維持人際和諧，所有委屈、不滿都往心裡吞忍，一旦回到家人和摯友身邊，不論工作上的不順心、或陌生人給氣受，在「自己人」面前都不必再隱忍了，情緒怪獸破籠而出，所有不滿如洪水潰堤傾洩，有時甚至會為一點小事就大發雷霆，讓親近之人不知所措。

獅子座／害怕威權受到挑戰

在眾人眼裡有如王者般的獅子座，總是散發出充滿自信的光芒，任何事都不可能擊倒他，但王者也會有疲憊的時候。獅子座在外以威嚴強勢的一面迎接挑戰，當回到熟悉的圈子，家人和朋友的支持與包容，能讓他內心感到安全、卸下防備，對所有不滿的事可以大肆抱怨，但有時親友一句無心的問句或建議，卻可能讓他覺得受到了挑戰，進而大發脾氣，完全不顧是否會傷害到他人的感情。

處女座／害怕留被挑剔把柄

追求完美的處女座，總是極力展現出自己最完美的一面，不讓人有可挑剔的機會。處女座不僅要求自己，也要求別人，他們內心渴望家人朋友都能像自己一樣自律、有條理，一旦期許落空，長期緊繃的壓力會瞬間轉為怒火，不滿情緒一股腦兒地往家人朋友身上宣洩，雖然事後往往會感到懊惱不已，但當下卻難以自控。

家人 星座 朋友

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