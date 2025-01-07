2025年運勢排行！四生肖記得安太歲、「這生肖」緊抱天喜星最旺

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，2025年12生肖運勢排行榜，將揭示犯太歲和好運的生肖。犯太歲的四大生肖可能面臨挑戰，包括事業波折、感情困擾或健康問題，需要謹慎應對和化解。好運前三大生肖則將在事業、財運和感情等方面迎來豐收，運勢旺盛，機遇頻現。這份排行榜將幫助你了解犯太歲生肖該如何避險，好運生肖如何最大化利用運勢，為2025年做好準備。

第12名屬蛇：計劃遇到阻礙

犯本命年太歲

生肖蛇在工作上，計劃常常遇到阻礙，升職加薪遙遙無期，甚至可能有失業的風險。財務狀況也可能變差，像是投資失利或有意外的支出，切記不可以借錢給別人。感情運低迷，已婚者容易出現誤解與爭吵，單身者難遇正緣，甚至會陷入曖昧不清的關係。情感上需多溝通，避免衝突升級。人際關係也變得緊張，容易和家人、朋友發生爭吵或誤會。因此要小心，可能在本命年因為壓力過大，可能突然生病，或原本的健康狀況惡化。

第11名屬豬：突發變故多

沖太歲

要注意工作方面，可能會有突然的變故，比如專案被臨時取消，讓你感到不安。財運有可能意外損失，尤其是高風險的投資。人際關係可能被誣陷或誤解，導致你的人際關係受到影響。感情會出現前任的糾纏，或被人瘋狂追求，讓你非常驚嚇，情緒因此受到困擾，或是感情生活中出現不必要的誤會，造成不愉快。健康有可能因為飲食不當，而引發腸胃不適或食物中毒。保持均衡的飲食習慣，增強抵抗力。

第10名屬虎：避免盲目跟風

刑太歲+害太歲

在工作上，可能會遭遇不公平的對待，像是被排擠或被分配不合理的工作，這會影響到你的職業發展和士氣。在投資方面，應避免盲目跟風，特別是不要輕信他人的話，這可能會面臨虧損的風險。感情要小心，可能會遇到舊情人或以前的朋友突然出現，讓你感到困惑和壓力，需要理性處理這種情感上的干擾。健康要留意情緒波動或壓力過大，這會影響免疫系統，變得容易感冒或感染，因此要注意保持良好的心態和生活作息。

第9名屬猴：投資需謹慎

刑太歲+破太歲

職場上，可能會被捲入辦公室的權力鬥爭，讓你感到壓力倍增，甚至影響到升遷機會。在財務方面，投資要特別謹慎，因為可能聽信朋友或同事的建議，投入一個看似有利可圖的項目，結果卻虧本，甚至損失更大。感情上，容易因為誤解或小事與伴侶產生矛盾，甚至可能陷入三角關係的困境。在健康方面，容易因過度勞累而導致慢性疾病復發，或是忽視身體的小症狀而惡化，更要小心或免摔倒跟跌倒，需要特別注意休息和養生。

第8名屬狗：是非較多

生肖狗會有是非纏身。工作方面容易被針對，跟上司有不好的關係，甚至影響升遷機會。財運在投資時會受到聽信了他人的錯誤建議，投資虧損，財運受到打擊。感情則可能出現與異性朋友過從甚密，從而引發爭吵，感情關係動盪。這時要注意健康，會因為長期的職場矛盾或感情問題，讓精神緊繃，進而出現失眠、頭痛等健康問題。

第7名屬鼠：好壞參半

生肖鼠今年運勢好壞參半。在工作中可能會有升職或得到重要任務的機會，但可能出現工作壓力增加，面臨難以調整的工作負荷，導致過度勞累。財運會出現投資或副業方面有額外收入的機會，但是也可能有額外支出也增加，像是車輛維修或家庭支出增加。感情會與伴侶關係更加親密，但會因為日常瑣事而有爭執。健康整體算是穩定的，但是工作上的壓力使得者身體狀況下滑，需注意作息調整。

第6名屬羊：運勢平穩

生肖羊今年運勢平穩，因沒有吉星的助力，各方面表現中規中矩，不會有太大波動。工作上沒有新的職責或項目挑戰，進展順利但缺乏成長機會。財運可能出現薪資沒變動，投資方面也沒有大額收益或損失。感情生活平淡，單身者的戀愛機會少，已婚的關係穩定，但缺乏浪漫驚喜或衝突。健康表現上，體力和日常作息維持一貫的節奏，偶有小病小痛，但不影響整體健康。

第5名屬牛：需靠自己

生肖牛在這一年運勢起伏，完全得靠自己。工作如果想升遷或取得突破，就得主動承擔責任並付出更多心力。財運如果想增加收入，就得主動尋找副業或新的投資機會。感情上也需要自己付出更多心力來維繫。單身者需要主動進行社交活動；若遇到感情問題，則需靠自己主動溝通，才能修復關係，不能依賴第三人的調解。健康狀況需要自我管理，應靠自律飲食和運動來改善，不能僅依賴藥物或他人的照顧。

第4名屬兔：機運增強

生肖兔在今年的運勢轉強，機運增加。在職場上會遇到新的機會，可能有升職或新的項目參與機會，或受到上司的重視。若有跳槽的打算，可能會遇到理想的職位。財運上，在副業或投資領域可能會出現不錯的回報，甚至有貴人相助，使得財富增長加快。感情運有更多機會認識合適的對象；已婚者則感情更加和諧，感情升溫。健康運勢也有所提升，體力和精神狀態明顯改善。

第3名屬馬：貴人旺盛

生肖馬在今年貴人運旺盛，各方面都能得到外界的助力。像是工作方面，貴人會給予資源或人脈上的幫助，讓工作進展事半功倍，提升表現。財運的投資或理財方面，可以得到朋友或合作夥伴的投資建議，有機會獲得不錯的財務回報。單身的可能會在朋友介紹之下，發展出穩定的戀情；已婚者則能在貴人幫助下化解夫妻間的小矛盾，關係更加穩固。若遇到健康問題，貴人可能會推薦優秀的醫生或療法，幫更快恢復健康。

第2名屬雞：升官加薪

太歲相合

生肖雞今年與太歲相合，運勢大幅提升。在職場上表現突出，容易升官加薪，職業前景光明。財運也隨著升官而上揚，正財穩定增長，工資增加，還可能因績效優異獲得獎金。在理財或投資方面，亦能獲取額外收益。感情生活更加和諧，太歲相合增進了屬雞者與伴侶的溝通與理解，感情更加穩固；單身者則可能遇到合適的對象，而有穩定的戀情。身體的精神狀態飽滿，能夠平衡工作與生活，保持良好的體魄。

第1名屬龍：受人賞識

天喜大桃花

生肖龍今年因有天喜星的照耀，運勢旺盛。在工作中人際關係良好，容易與同事和上司建立良好互動，使得項目順利完成，受到同事的讚賞與上司的肯定，增強了職場影響力。財運可能因出色表現獲得獎金或加薪，投資方面也能找到合適的投資機會，獲得可觀的回報。感情將更為豐富，會認識多位異性，曖昧多且有機會遇到正緣，感情更加穩定。整體健康維持在最佳狀態，能夠更好地應對工作與生活中的挑戰。

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