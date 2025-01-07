【雙星組合2.0】紫微天府 - 「權」與「利」所構築的「人生天花板」

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雖說「三方四正」對於命宮的影響力是較其他宮位更為明顯，但是「三方四正」中的命宮與遷移宮(命遷線)，對於坐命者的影響又高於其他的結構。

如果要在各個不同的命遷線組合中，挑選一組「最霸道(氣)」、「最強勢」的組合，那麼由紫微、天府、七殺三顆星所構築的命遷線，堪稱「霸中之霸」。

由星曜的排列方式來分析，天府與七殺必為對宮，由紫微、天府、七殺三顆星所構築的命遷線共有四種：「命宮紫微天府，對宮七殺」(寅申位)、「命宮七殺，對宮紫微天府」(寅申位)、「命宮紫微七殺，對宮天府」(巳亥位)、「命宮天府，對宮紫微七殺」(巳亥位)。

如果要比較這幾種組合中哪一組「最霸道(氣)」，可能就會像金庸筆下的女主角，每一個都是「極品」。

小龍女: 容貌秀美若仙、冰肌玉骨，明艷絕倫、天姿靈秀

王語嫣: 端莊略帶稚氣，神清骨秀，端麗無雙，驚世絕艷，清麗絕俗

趙敏: 明艷不可方物，艷麗非凡，時而端嚴之至，令人不敢逼視

從實際的案例來分析：你覺得砸(自己的)錢選總統比較霸氣，還是砸錢蓋高鐵比較霸氣？

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喜惡隨心與號令之星

紫微的「霸道」源自喜惡隨心的個性與任性，而且需要旁人對他(她)的「尊敬」。至於為什麼要尊敬它，情況各有不同。

如果坐命者以「有專業」自居，就希望別人尊重他(她)的專業。如果坐命者沒有特別的專業，就希望別人尊重他(她)的觀點、眼界; 最起碼，你要在態度上尊重他(她)「這個人」。

如果坐命者得不到自認應得的「尊重」，他(她)就會從「權力」下手，因為「權力」讓旁人不得不尊重自己。而「權力」不僅存在於工作與事業之中，婚姻感情中也有權力，家庭親情中也有權力。

天府的「霸道」則是因為懶得自己做，所以經常驅使旁人替他(她)做事，否則就不叫「號令之星」了。深諳「對價關係」，因此「有錢能使鬼推磨」便是天府的慣用招數。

但是要賺天府的錢並不容易，速度要快、風險要低、效益至上。關鍵句是「天下沒有白出的午餐」、「雖然只拿得出香蕉，但是要請得到獅子」(獅子表示：「本人不吃素」!)

外表或許謙和有禮、積極進取，但是這副面孔只對上不對下，只為高攀不為低就。捧上踩下則是必然，因為資源有限; 「捧上」是為了得到更多的資源，「踩下」是為了善用資源，以免浪費自己的時間與勞力。

因此不難理解：為什麼會有「紫府過旺反主孤」的說法。如果在坐命者的眼中，身旁的人都是「棋子」與「資源」，為的是得到更多的權力與利益，那麼「棋子」、「資源」和「操盤者」之間只有利益的關聯，而不會產生情感上的連結或是精神上的交流，「孤意」自然展現。

貪得無饜所以猶豫不決?

從「六強宮」的角度來分析：紫微坐命，夫妻宮、遷移宮、福德宮都沒有特定的主星，也意味著在這些外人不容易觀察的面向(感情觀、潛藏個性、思考與價值觀)並沒有特定的傾向，頗符合紫微喜惡隨心的特質。

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財帛宮的武曲，反映出紫微對於資源取得與運用、執行的態度與務實; 官祿宮的廉貞，則反映了紫微對於典章、制度、文明的重視，也可以說是一種具有遠大目標、高標準、高品質的期許。你可以說這種期許是「恢弘遠大」，但也可能是「好大喜功」。

天府坐命，夫妻宮必有破軍、遷移宮必有七殺、福德宮必有貪狼，意味著在感情觀、潛藏個性、思考與價值觀有特定的傾向。

貪婪之星在福德宮，代表在慾望及心態上容易不滿足而且挑剔；當然也是天府有口福、重享受的主要原因。

然而，如果命宮只有天府，福德宮貪狼所展現的貪性會比較單純。就是吃得好、穿得好、不缺錢、可以輕鬆享福，也可以說是以財富為基礎所支持的各種慾望。

但是命宮加入紫微之後，貪性便會拓展至其他的面向。光是掌握權力，並無法滿足，便希望用權力讓自己更有錢。同樣地，光是擁有財富，也無法滿足，就會希望用財富讓自己擁有更多的權力。

看看對宮七殺坐命的紅頂商人，在事業有成，做為能夠呼風喚雨的業界龍頭之後，還要轉換跑道競選公職，便可以理解這種慾望的實質作用力了！

然而，並不是所有紫微天府同宮的坐命者，都擁有足夠的資源或是機遇來同時滿足權力與財富的慾望。因此，「猶豫不決」可能就是坐命者的人生中經常必須面臨的情況。

這種「猶豫不決」可能發生在「權力」與「財富」只能二擇一，也可能發生在「權力」與「財富」左右逢源、兩者得兼的希望與失望，追求與放棄。除非坐命者認清大局，或是堅定地做出抉擇，否則「猶豫不決」便會是人生的常態。

這種情況在身宮為廉貞天相的坐命者身上尤其明顯，畢竟「府相一命一身，追求衣食無虞」的保守心態，讓坐命者不會擁有孤注一擲的氣魄，拿現有的安全與舒適去對賭明天的機會與可能。即便曾經有一絲的勇氣，也會在「猶豫不決」之中消耗殆盡。

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既然固守「舒適圈」，緊抓著「安全閥」，「權」與「利」所構築的「人生天花板」也讓坐命者的人生失去了更精彩的篇章！

畢竟，「安全」、「舒適」與「精彩」都是需要用某些代價來交換。

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