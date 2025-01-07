今天臘八節！煮粥可開運積德 五行能量烹調方式全攻略

今年是2025年1月7日，也是農曆十二月初八，俗稱「臘八節」，此節日用來祭祀祖先、神靈，命理師楊登嵙說，今天可以烹煮臘八粥，以開運積德，不過記得要在中午前分送親友，也不能全部吃光，要留一些，象徵「年年有餘」的好兆頭。

命理師楊登嵙分享，臘八的典故是源於佛教的創始者釋迦牟尼本是古印度迦毗羅衛國太子，他捨棄王位，出家修道，經過六年苦行，饑餓疲憊到了極點，食過牧羊女給他送來的奶粥，恢復了體力，臘月八日，終在菩提樹下悟道成佛。

因後人不忘他所受的苦難，在每年農曆臘月初八吃臘八粥以作紀念，臘八也就成為佛陀成道紀念日，臘八祭祀的其中一個主要目的是避邪逐疫，至於「臘」的意思，有不同的說法，有一說是「臘」指「合」，臘祭即合祭諸神，另外「臘」也指「獵」，獵禽獸作祭祀祖先之用。

楊登嵙說，今天煮好臘八粥後，要先敬神祭祖，之後要贈送親友，一定要在中午之前送出去，如果把粥分送給弱勢的人，那更是為自己積德，最後才是全家人食用，提醒臘八粥要剩下一些，表示好兆頭，取其「年年有餘」的意義。

以下為「五行開運臘八粥」烹煮方式：

原料：米、小米、杏仁、白果、胡桃仁、松子仁、腰果、蓮子、紅棗、黑棗、荔枝乾、薏仁、栗子、桂圓、葡萄、玫瑰、紅豆、綠豆、黑豆、黃豆、白豆、花生、茨菰、荸薺、芡實、木耳、青菜、金針菇。

步驟：只取八樣，或不限八樣，加上紅糖或白糖，熬成甜粥，敬佛祭祖，互相餽贈。

意義：五行分別為木、火、土、金、水，只要烹煮的原料內有綠色、紅色、黃色、白色、黑色，即可代表五行能量，加入臘八粥內烹煮，象徵五行能量具備，面面俱到，運開八方。

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