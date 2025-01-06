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唐綺陽星座運勢週報：天秤勁敵出現 處女遇見這類桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報1/6-1/12】

星象影響：金星進雙魚、火星逆回巨蟹、水星進魔羯

本週金星進雙魚，帶來愉快舒適氛圍，雙魚座優點被看見受到稱讚，眾人行善或接近藝術而心滿意足。火星逆回巨蟹，回溯去年九至十月，因內在安全感情緒波動大，四月前重新直面內在問題。水星進魔羯，週三前易因講究理念而過度直率，週三後轉而保守節制、循規蹈矩。

12星座個別影響：

牡羊：煩心睡不好很傷腦；感情太鑽牛角尖易內傷

金牛：價值觀不同被潑冷水；感情建議保持平常心

巨蟹：忙碌又惱人考驗修煉；感情切記勿衝動行事

射手：處理突發危機很頭痛；感情追究真相帶來轉折

處女：長輩的關愛帶來壓力；感情遇見年上型桃花

天秤：勁敵出現激出競爭力；感情需多花時間經營

魔羯：出現可靠的得力夥伴；感情有共患難職場桃花

水瓶：機會眾多需注意健康；感情建議再平常心一些

雙子：工作順利別忽略靈感；感情聚少離多各自忙碌

獅子：貴人運旺不要太逞強；感情適時示弱受到憐惜

天蠍：事業把握職涯新規劃；感情迸發新靈感新態度

雙魚：可接受興奮的新方案；感情能認識有趣新朋友

唐綺陽 星座運勢 桃花 火星

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