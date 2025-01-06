本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「突破困境」：得到豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把心思定下來好好工作，就能帶來一筆可觀的收入，有人則是財神爺已經在靠近，有機會獲得大獎，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬豬

如果你是專門打零工的臨時工作者，本周會有一個不錯的機緣，在這段時間裡，能得到一份較為穩定長久的臨時工作機會，而且也會有不錯的酬勞待遇，你可要好好的努力和表現，透過自身的勤奮，能讓人看見你的才能，或許就能延長工作期限，讓財源持續的維持下去。

第四名：血型AB型+生肖屬虎

創意來自於靈感，只要靈感不斷，創意就能源源不絕，如果你是創作類型的工作者，例如作詞作曲家、畫家、作家等，本周將會文思泉湧，充滿靈感，在這段時間裡，一定要把心思定下來好好工作，你將會有突飛猛進的表現，創作出不同凡響的作品，同時也將替自己帶來一筆可觀的收入。

第三名：血型A型+生肖屬猴

如果你是工廠老闆，無論是加工、代工還是自行生產，本周的財運非常強盛，在這段時間裡，會有幫你打天下的業務接到大量訂單，讓工廠需要卯足全力持續運作，也讓你的營收扶搖直上，但記得一定要善待這些勞苦功高的業務人員，多給予一些獎勵，他們會繼續替你帶來好業績，

第二名：血型O型+生肖屬雞

得之我幸，不得我命，在求財的路上，很多時候是無法強求的，但在本周，你的幸運就要來臨，殷殷期盼的財神爺已經在向你靠近了，這段時間裡，你可以去彩卷行買張彩劵，再向老天爺許願，只要中了大獎，就會行善布施，或許下一期的大獎，就會落入你的荷包裡了。

第一名：血型B型+生肖屬龍

研發工作總是讓人感到壓力煩躁和乏味，常進度緩慢且難有進展，但是本周將有所改變，在這段時間裡，只要靠著自己努力不懈的精神，就有機會突破困境，開創出一個全新的局面，屆時長官同事們都會對你刮目相看，肯定你的專業才能，並且公司也會給予一筆極為豐厚的鼓勵獎金。

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