聽新聞
0:00 / 0:00

今天入小寒 4生肖留意心血管、「去寒就溫」是要訣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入小寒節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照
今天進入小寒節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照

今天上午10時35分，進入農曆的「小寒節氣，意味天氣寒冷，但還沒冷達極點，命理師楊登嵙說，此節氣以「去寒就溫」為養生要訣，需注意的是鼠、牛、蛇、羊，腸胃方面容易出毛病，也要留意心血管疾病

命理師楊登科說，小寒節氣有幾句俗諺「小寒天氣熱、大寒冷莫說」、「小寒不寒寒大寒」、「小寒凍土、大寒凍河」等，意味若進入小寒節氣若不冷，大寒節氣時，恐怕會有更低溫，此節氣在黃帝內經中有記載，寒冷冬天的養生要訣是「去寒就溫」。

楊登科說，如何做到「去寒就溫」防體寒、維護身心健康呢？以養腎養元氣為主，「寒為陰邪，易傷陽氣」，而人體陽氣源於腎，禦寒保暖，首當養腎。另外，天氣寒涼，容易導致腸胃功能紊亂，所以小寒養生要注重養腎、保胃。

楊登嵙建議，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等。但體質偏熱、偏實及容易上火者，則要注意涼熱的合理搭配。

另外羊肉屬溫腎壯陽、熱量高的肉類，而黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物，以及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，都有補腎益腎作用。

他說，在小寒這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、牛、蛇、羊，腸胃方面容易出毛病，要注意飲食衛生，不可暴飲暴食。要慎防心臟、血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

低溫 保暖 小寒 心血管疾病 節氣

延伸閱讀

影／阿嬤元旦排隊等領錢母猝死 紫南宮助集齊12生肖錢母心願

走向富貴晚年！4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

2025啟動！ 4生肖迎「5星級」好運 各生肖趨吉避凶看這查

四生肖「小太陽」散發正能量！龍積極馬熱情、他遇衰事也能哈哈笑

相關新聞

每日星座運勢／水瓶自信大方的微笑 會帶給你好運

2025-01-06牡羊座短評：欲速則不達！【整體運】運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在

小寒報到！ 命理師：「7生肖」冷出好運 越冷運勢越旺

今天進入小寒，未來一周天氣也將冷得很有感，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，但有7個生肖卻是越冷越旺，屬馬者是名、利、權三收的幸運兒；屬蛇跟豬的人，則獲老天保佑，做任何事都相當討喜，容易獲得肯定；生肖牛者，之前的努力都會被看見；屬兔的人，則...

今天入小寒 4生肖留意心血管、「去寒就溫」是要訣

今天上午10時35分，進入農曆的「小寒」節氣，意味天氣寒冷，但還沒冷達極點，命理師楊登嵙說，此節氣以「去寒就溫」為養生要...

殺破狼週運勢／3星座偏財運佳「尾牙能中大獎」水瓶對戀情憂心

殺破狼2025年1月6日～1月12日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運佳，在金錢宮位的天王星相位良好，年終獎金會比預期多，覺得一年的付出有了一點回報。某些白羊座薪資獲得調升，未來的

周日「小寒」禁忌習俗曝！別登山、別掃落葉「運勢會衰敗」

1月5日周日就是「小寒」節氣了，小寒是古人根據農曆24節氣中的第23個節氣，同時也是冬季的第五個節氣，象徵寒冬時節的正式開始。

走向富貴晚年！4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

許多人一生辛勞工作，目標是希望能夠擁有一個舒適的晚年。對此，《搜狐網》指出4大生肖注定能擁有幸福的晚年，他們不僅健康長壽，身體少病少痛，還能擁有可觀的財富，遠離窮困，過上安逸的生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。