小寒報到！ 命理師：「7生肖」冷出好運 越冷運勢越旺

今天進入小寒，未來一周天氣也將冷得很有感，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，但有7個生肖卻是越冷越旺，屬馬者是名、利、權三收的幸運兒；屬蛇跟豬的人，則獲老天保佑，做任何事都相當討喜，容易獲得肯定；生肖牛者，之前的努力都會被看見；屬兔的人，則是這段時間彩券或尾牙特別容易中獎；生肖虎者，這段期間會有突如其來的好運；至於生肖狗者，則是走很強的偏財運。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(1/5至1/20)運勢最強的7生肖，分別是：

Top7 ：狗

屬狗的朋友，這段期間偏財運強，記得累積能量，並且將它運用發揮出來，訣竅就是列出明確的步驟，並按照計畫進行，只要不斷的磨練與充實經驗，定下心來就可把事情完成，切忌胡思亂想。

Top6 ：豬

屬豬的朋友，在這段期間有神明護佑，固然凡事要親力親為，但是可以得到不錯的成績，雖然可能進行中的事情、情感或財富會有中斷的問題，但無須陷入負面情緒，只要努力做好對的事即可。

Top5 ：虎

屬虎的朋友，這段期間在事業上或財運方面都有突如其來的好運，雖然人際關係有所改變，但依然可得到眾人的喜愛，千萬不要自己嚇自己，一切都只是經歷與過程而已，不會真的有事。

Top4 ：兔

屬兔的朋友，這段期間建議多祭祀、祈福，凡事就能逢凶化吉，財運和事業運很強，容易中獎，或有突如其來的財運與好運，切記不論遇到小人或自我懷疑時，都不要讓情緒來內耗自己，並且多注意身體健康。

Top3 ：牛

屬牛的朋友，在這段期間，要保持冷靜的頭腦，不要被虛幻的謊言或貪婪所迷惑，只要不貪則無災，還有這段時間自我的努力會被看見，人氣也因此大量增長而得到貴人相助，容易獲得強而有力的助力，但小心不要被情緒勒索而破財。

Top2 ：蛇

屬蛇的朋友，這段期間令人討喜，但凡是需要低調，盡量不要見光死，默默的做、默默的完成即可。賺錢的第六感超強，是可以好好發揮的時候了，把握自己的旺運，不用給自己太大壓力，事情若被中斷也不一定是壞事，老天在保護你。

Top1 ：馬

屬馬的朋友，這段期間有貴人相助，一舉一動備受關注，名氣與財氣兼具，有名、權、利三者皆得的好運，正偏財皆有，但容易因為行銷導致財富流失，或因兄弟姊妹、小孩、另一半的享樂而破財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。