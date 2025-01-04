唐綺陽／2025上半年12星座整體運勢！雙魚這2月份財運開啟、天蠍當心健康亮紅燈

2025年到來，又是新的開始！星座專家唐綺陽照往例解析整體運勢，事業、感情、財運、健康運，2025年上半年是否能獲得好運，事業高升、財運亨通、感情順利，又或者面臨新的變動與挑戰？有什麼地方要特別注意？快來看看唐老師怎麼說。

牡羊座

2025上半年，守護火星逆行，一到四月稍感不順，反思過去行為的影響，帶來突破束縛的動力。回溯去年九、十月，有搬家或想重新開始的衝動，一到三月，重整內部與家人狀況，讓自己安心。五、六月將有好的發揮。二月受金星加持，備受他人讚賞肯定，三月有水逆的挑戰，當心被翻舊帳，接受批評指教求進步，四、五月擔負更大責任，更清楚心之所嚮，集中火力發揮強項。二到六月，在變數中釐清明確方向。事業方面，籌備中的諸事將在六月大勢底定，找到值得投入的目標，表現令人刮目相看。感情方面，五月桃花盛開，金星加持散發魅力，吸引牡羊、天蠍或年輕運動型對象，有機會一見鍾情擦出火花。

金牛座

2025上半年，守護星金星逆行，二至三月稍有不順，感受他人對自己有意見。一至四月，留意人際關係的變動與挑戰，做出修正勿一昧我行我素，將更有助於人際發展。五至六月，整頓內部、裝修家中事務，當心與家人起衝突，注意父母健康，適合一股作氣創業或搬家來建構地基。二至五月，留意身心健康，多接觸身心靈有助提升運勢。受天王星影響，要正面看待他人指教並積極改善，四、五月後，卡關情況會緩解。事業方面，人際關係影響甚遠，好壞兩極化，朋友手足是帶來資源的貴人。感情方面，五月出現暗戀型桃花，充滿天命緣分氛圍，當心一時沖昏頭，請做好自我保護。

雙子座

2025上半年，貴人運旺，氣勢如虹、蛻變新形象。二月後邀約應酬多，各方人脈廣闊，三月守護星逆行，過往言行受到檢視，被推崇或受攻擊，形成輿論兩極化，搞定人際關係能帶來財運。回溯去年九、十月，花費心力交際應酬經營人脈。一到二月，可爭取想要的機會，當心過往決策造成金錢損失，四月前，把握短期財運高峰、累積財富。二到五月仍有業力要處理，當心犯小人或留意周遭的變化。事業方面已走在理想的道路上，有機會執行心中理念。五到八月，聲勢再衝一波，準備轉型大人，用成熟方式發揮社會影響力。感情方面，五月桃花來自人群聚會，意外場合能遇見心動對象，聊得來是關鍵訊號。

巨蟹座

2025上半年一、二月，從去年九、十月，忙於新領域的耕耘，收穫反饋並調整步伐。三至四月表現亮眼，要注意情緒控管。五至六月有賺錢、加薪的機會，亦需當心漏財或留意衝動消費。二至五月諸星進十宮，因突發狀況而凸顯重要性，能力被看見受到肯定，主動扛起責任能更上一層樓。事業方面，遇貴人提攜但也有所限制，六月起大勢底定，新角色定位明朗，內耗型巨蟹則有受困感，於沉潛中求突破。二至五月，受天王星影響，可先試水溫、嘗試跨領域。感情方面，五月桃花來自工作上接觸，彼此互相欣賞，會被有能力、有想法的對象吸引。

獅子座

一至四月火星十二宮，當心小人、業力爆發，有受困的感覺，適合轉向幕後或獨處思考，尋找未來的新方向。多接觸身心靈能量，尋求內在的平靜與啟發。

二至五月諸星進入九宮，逐漸擺脫不順和束縛，更加勇敢做自己，有跨領域發展的機會。這段試水溫時期，整合資源多方評估，處理舊帳及遺產等問題，成為下階段重要資產。受天王星影響，個人名聲好壞反應兩極化，順勢者發揮領袖魅力，能跨界晉升；動盪者缺少資源，轉往海外發展。六月事業運佳，發揮天命、被賦予重任，聲勢好壞攸關過往的累積。五月為桃花月，遇到志同道合或學識淵博對象，或旅行途中邂逅異國浪漫緣分。

處女座

2025上半年，二到五月諸星進八宮，是處理大錢、深耕經營利多的好時機，理財建議去蕪存菁，擴大有效的投資項目，務實評估人際關係好壞。受天王星影響，突如其來的靈感，有助開啟新的機運，事情成敗變數大，小心官司、糾紛等意外狀況，過去付出能轉化為人脈資源。一到四月受火星影響，回溯去年九、十月的人際互動，這段期間需遠離輿論，仔細分辨良友、整合人脈，他人承諾能否兌現，可見具體成績。五、六月適合休息或低調籌備，人紅是非多，需正向看待批評指教。感情方面，五月魅力滿滿、小心漏電，熱心助人受人愛慕，下半年桃花運更佳。

天秤座

2025上半年，一到四月受火星影響，依舊奔波忙碌，當心引發急症或精神萎靡。一、二月火星能量掌控得宜，有衝高聲勢的機會，五、六月應酬多，與不同圈子往來，享受社交、建立人脈，整合各方資源。二到五月諸星進七宮，感受合作帶來的好與壞，逆回職場宮位，重新檢視職場資源及人力安排，當心過勞、老毛病復發，注意金錢卡關或突發狀況。三月後留意合作易有波折。事業上與厲害的對象合作，先付出不問收穫，需多承擔成為要角，六月後合作大勢底定，成果昭告受到另眼相看。五月桃花月，感情對象出現在各種應酬場合，展現社交魅力受人仰慕，關係能否更進一步掌控在自己手中。

天蠍座

2025上半年，回溯去年九、十月，若忙碌於跨界合作、出版及海外事務，今年一到四月是事業整合與理想收斂的關鍵時期。期間歷經修正調整，三月起將蓄勢待發。二到五月諸星進六宮，職責加重、體力耗費大，須留意部屬、同事之間的問題。三月開始，當心健康亮紅燈或舊疾復發。受天王星影響，周遭突發狀況多會更忙碌，務必照顧好身體。事業方面，六月木土有相，機會多往海外延伸發展，接觸出版、教學或成為意見領袖，耕耘在實踐理想的道路上。感情方面，五月是桃花月，職場魅力爆發，吸引年輕具有魅力的對象，有伴侶的天蠍，可能從原本關係中醒悟，不再被受到束縛。

射手座

2025上半年一至四月，燃起證明自己的企圖心。五至六月擺脫束縛，跨界表現出色，海外、出版、教育及旅遊業發展亮眼，訴諸理念能被他人接受。諸星進五宮，端出作品、展現才華或子女表現優異，為此花費心力並承擔責任。三月後，評估新家搬遷或轉換領域適宜與否。二至五月遇到有個性、不按牌理出牌的合作對象，多留意合作細節。受木星影響，遇上旗鼓相當的合作對象，或產生假想敵情節，需自我化解心結。事業方面，好的能力表現被看重，身價翻倍帶來資源，做生意有機會獲利賺錢。感情方面，五月桃花月，積極展現自己，可遇到志同道合的對象，留意外國人、名人或高知識份子。

魔羯座

2025上半年，木星還在六宮，工作上的磨合漸入佳境，職場地位逐漸提升，指名合作的機會增加。二至五月，諸星進四宮，謹慎思考建構基地、安身立命之處，為未來兩年布局做長遠規劃，三月需妥善處理手足或朋友的人際情況。受天王星影響，有意想不到的新嘗試，打開眼界、開啟更多可能性。一至四月受火星影響，會有被人針對的感覺，需面對與合作方或另一半的摩擦，處理不舒服的關係。五至六月，有賺大錢的企圖心，亦有花錢的機會，考慮置產、創業或父母健康方面的支出，運用借力使力與他人合作。感情方面，五月桃花月，易在脆弱時產生情愫，對象是能觸及內心的靈魂伴侶。

水瓶座

2025上半年，木星五宮帶來舞台展現機會，三至六月有亮眼表現，跳脫傳統框架，湧現創新想法。受天王星影響，多接納他人建議，前景會更可觀，若太堅持己見，將面臨意想不到的挑戰。三月起，金水逆回二宮，檢視自身能力的運用發揮，感受到金錢壓力，檢討問題並加以解決理財情況。一至四月受火星影響，工作繁忙導致去年累積的舊疾復發，事必躬親要小心工傷，留意身體健康、積極治療。五至六月，合作結盟機會多，需提防敵手攻擊。五月是桃花月，感情方面有從朋友變情人的機會，或透過聚會相識、友人牽線，對方是熱情主動的類型。

雙魚座

2025上半年，受木星影響，迎來人生轉折點，處理家中事務及父母間關係，或面臨搬遷、轉職變化，確認未來努力的方向。二至五月諸星進二宮，感受金錢壓力，被迫開始重視理財，燃起賺錢的企圖心，激發自身潛能。一至二月財運開啟，有加薪或其他賺錢的機會，思考長期經營規劃。一至四月受火星影響，延續去年九、十月，感情或事業好壞的展現，重新思考做出應對。當心鋒芒畢露而招致批評，多關心子女身心狀況。一至四月感情方面，因前任的過往戀情而受到啟發，五月是桃花月，職場上的專業自信能散發魅力，吸引他人目光。