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今年「農曆蛇年」有384天！比國曆多19天 專家曝背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
春節示意圖。本報資料照片
春節示意圖。本報資料照片

2025年已經來到，不少人開始準備過農曆新年。但有民眾發現，2025國曆一樣有365天，但是即將到來的農曆巳蛇年卻有384天，整整多了19天。對此，專家也解釋，是因農曆閏年的關係，為了彌補「時間差」，讓農曆正月初一出現在初春時節，否則照規則，農曆新年會越來越早。

根據新華網報導，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超解釋，太陽連續兩次經過春分點的時間間隔即為一回歸年，平均長度為365.2422天，由於一回歸年的平均長度非整數，所以陽曆年設置了平年和閏年，平年365天、閏年366天，每一個可以被4整除的年份是閏年，多出2月29日，遇到整世紀必須被400整除才置閏年，遵循「四年一閏，百年不閏，四百年再閏」的原則。

王科超說，農曆兼顧了月亮圓缺變化的周期和回歸年的長度，是陰陽合曆。一個朔望月平均為29.53天，取整數計算，農曆月份也分為大月和小月，大月30天、小月29天，一個農曆平年有12個月，長度為354天或355天，比一個回歸年大約少11天。

王科超說明，為了讓農曆年長度接近回歸年，並且月份順序與四季相符，農曆曆法中以設置閏月的辦法來彌補時間差。陽曆2024年是閏年，全年366天，農曆甲辰龍年是平年，全年354天，這一年陽曆比農曆多12天，今年2025年是平年，全年365天，農曆巳蛇年是閏年，全年384天，比公曆整整多出19天。

春節 農曆過年

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