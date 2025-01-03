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2025第一個月就開紅盤！ 4個生肖生活蒸蒸日上 財運亨通擋不住

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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進入到2025年第一個月後，許多人的運勢也開始轉變，有的上升，有的下滑，其中有幾個生肖則會開出紅盤，搶先一步贏在起跑點上，一起來看看，是哪幾個幸運的生肖。

第四名：猴

猴寶寶是十二生肖中最接近人的生肖，他們聰明有智慧，而且充滿自信和責任心，對於目標能夠勇往直前，想進一切方法達成目的，而且最不怕競爭，可以兵來將擋，越戰越勇，進入到2025年一月份後，猴寶寶的運勢開啟，可以多運用自己強而有力的交際手腕，與客戶做周旋，只要按部就班，不投機取巧，就能在工作上大有斬獲，得到非常好的成績。

第三名：羊

善良的羊寶寶，喜歡與人和平相處，最不願意發生衝突矛盾，每當遇到問題時，總會以包容忍耐的方式來處理，因此免除了不少是非，同時也讓人感到好相處親近，他們最大的特點就是能夠遵從指示去做事，而在這個月，羊寶寶繼續如此就對了，會有貴人替你安排方向，幫你做出選擇，只要跟去做，無論感情、事業，財運，都會有非常好的發展。

第二名：馬

個性豪放開朗的馬寶寶，思緒相當敏捷，能夠洞察許多細微的事項，做起事來可以共同合作，互相扶持，但也擁有獨立精神，能夠獨自作業，無論在何種環境下，都會勇往直前，不怕挑戰，進入到2025年一月份後，馬寶寶的運勢向上攀升，工作運勢銳不可擋，很多事情都能順風順水，圓滿如意，但要記得多控制自己的情緒，不可急躁，才不會讓他人感到壓力。

第一名：兔

彬彬有禮的兔寶寶，舉手投足間，猶如藝術家般散發著高雅氣息，同時他們還有慈悲祥和的一面，讓許多人對兔寶寶格外的照顧疼愛，由於兔寶寶不喜與人發生衝突，能夠包容和忍讓，因此累積了不少好人緣，進入到2025年一月份後，運勢強力飛衝，很多貴人紛紛降臨，讓兔寶寶在工作事業扶搖直上，不僅吉星高照，百事可成，更會得擁戴，讓自己的名望迅速提升。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

工作運 生肖 運勢

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