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你適合當老闆嗎？還是當主管？12生肖職場優勢大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族對未來發展疑惑示意圖。圖/ingimage
圖為上班族對未來發展疑惑示意圖。圖/ingimage

行行出狀元，只要選對適合自己的路，想要成功不是夢。旺好運分享，12生肖在工作上最大的優勢所在，給大家參考，若選擇擅長的事情來做，就能有事半功倍的效果喔！

生肖鼠

屬鼠的人頭腦好、懂得挖掘商機，他們也很懂得自己的優勢，會一步一腳印達成目標，創業當老闆也能飛黃騰達，賺進財富。

生肖牛

屬牛的人勤懇踏實，執行力強，適合幫忙出謀劃策、從事需要理性思考與邏輯力的工作，而且他們也很容易遇到賞識自己的貴人，最後成為團隊的重要一角。

生肖虎

屬虎的人有氣魄、講義氣，領導力強，若讓他們擔任高階主管等要職，一定可以結合團隊力量，做出一番成就。

生肖兔

屬兔的人善良無害，沒有很大的野心，喜歡安穩的生活，在工作上偏好專心研究或教育人的角色，可以持續而穩定地堅持下去。

生肖龍

屬龍的人心高氣傲，總希望可以做出一番事業，要往上爬的決心強，而他們也肯努力，不管從事什麼領域，都能有不錯的發展。

生肖蛇

屬蛇的人思考縝密，性格孤僻，不喜歡與人合作，只要他們懂得運用自己的才華與高智商，在單打獨鬥的產業都很適合。

生肖馬

屬馬的人開朗熱情，喜歡交友，相信付出就會有回報，做什麼事都有衝勁，他們可從事業務、或要到外地闖蕩的工作。

生肖羊

屬羊的人機伶有主見，不會盲目行事，只要堅定一個目標，就會穩定地做下去，從事公務員或是金融保險業都會很不錯。

生肖猴

屬猴的人聰明活躍，大多在年輕的時候就能早早出名，非常適合需要創意、或是到剛起步的新興產業發展，沒有太多限制反而更能發揮所長。

生肖雞

屬雞的人謹慎勤快，擁有理財頭腦，擅於投資理財，如果願意在守財方面多下功夫，工作上不要總是想出風頭、招惹麻煩，成為有錢人不是問題。

生肖狗

屬狗的人正直又有責任感，平時總是熱心助人，所以很適合跟著一群人的團隊做事，記得不要一心多用，一次做好一件事即可。

生肖豬

屬豬的人樂觀有福氣，常常結善緣，不要想投機取巧，只要踏踏實實，無論從事哪種行業，都可以成為重要人物。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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