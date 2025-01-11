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從耳朵看福氣？好命「4耳相」曝！這些人聰明長壽、貴人運強

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為面相上耳朵生得又大，位置又高，象徵福氣又長壽示意圖。圖／AI生成
圖為面相上耳朵生得又大，位置又高，象徵福氣又長壽示意圖。圖／AI生成

面相學中，「耳相」的形狀、位置與大小，就能簡單看出一個人的個性、健康運勢，以及是否有能力、有好命。旺好運分享，這「4種耳朵」特徵都是有腦袋又有福氣的人！

福氣耳朵面相一：耳朵偏大

若耳朵偏大、比一般人還要長，通常都是聰明、長壽又有福氣的人，從小就好動、精力充沛，而且腦子靈活，而且懂得用腦袋來賺錢，一生財富滿滿，晚年也能跟子女過著幸福美滿的生活。

福氣耳朵面相二：耳高過眉

耳朵最上部的位置高於眉毛，代表智慧過人、求知慾強，不論在什麼環境都會成為頂尖人物，他們的執行力非常高，憑藉著自身的努力就能過上好日子。

福氣耳朵面相三：耳垂有肉

耳朵厚實且耳垂有肉的人，就像彌勒佛的耳垂，這樣大都是有智慧、有福氣之人，他們心胸寬廣，易得貴人相助，財運、事業運都會一生順利。

福氣耳朵面相四：雙耳貼腦

兩邊的耳朵都貼著腦袋生長，從正面看不太到耳朵樣子的人，都是能力好、財運旺的吉人天相，他們福澤深厚、貴人運強，想要白手起家賺大錢也不是問題。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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耳朵 面相

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