不獨立！4生肖依賴別人…牛沒安全感、雞緊張大師、他「不想努力」
有的人獨立自主，而有的人天生沒安全感、需要人家照顧，依賴心很強！旺好運分享，在十二生肖中，這4個生肖的個性是依賴感特別重的族群，總想靠著別人讓自己輕鬆一點。
依賴心強生肖：牛
屬牛的人對待每件事都很謹慎，對於自己重視的人事物一定要牢牢抓緊，他們很害怕失去，常沒安全感，有什麼事都想要參考別人意見、依賴他人。
依賴心強生肖：兔
屬兔的人雖不至於懶惰，但當自身能力有限時，總希望可以靠別人幫忙，常常覺得「不想努力了」，如果可以靠別人的力量幫忙就輕鬆多了。
依賴心強生肖：雞
屬雞的人常常表現得自以為是，雖然他們看似對任何事都滿不在乎，但當面對問題時總會感到緊張不安，需要身邊人給予幫助。
依賴心強生肖：豬
屬豬的人生性散漫、喜歡依賴別人，有事情不要讓自己做決定比較沒壓力，如果有人願意給他們依靠的話絕對舉雙手贊成，完全不想踏出舒適圈。
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