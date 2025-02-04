12生肖愛情觀曝…虎想要轟轟烈烈、屬龍的大S「相信靈魂伴侶」

藝人大S過年遊日因病猝死，她的一生絢爛精彩，感情世界也轟轟烈烈。每對情侶談戀愛的方式有很多種，有人喜歡轟轟烈烈、有人喜歡細水長流，喜歡的模式各有不同，旺好運分享，十二生肖喜歡的愛情模式，希望能找到彼此相處最舒服的狀態。

生肖鼠

屬鼠的人性格謹慎，連談戀愛也喜歡一步一步來，凡事都考慮很周全。他們在年輕時候多會被轟轟烈烈談戀愛的感覺所吸引，但在逐漸成孰後，還是覺得穩定的愛情模式才是自己真心所望。

生肖牛

屬牛的人一直很清楚自己想要的，喜歡兩個人認定彼此就好好走下去，不要有太多變動，他們是願意為了愛情做任何犧牲與退讓的性格，所以另一半可別太欺負他們了！

生肖虎

屬虎的人生性愛挑戰，喜歡追求新鮮事物，期待旗鼓相當、棋逢對手的戀愛對象，而不是一強一弱的互補模式。他們對自己有十足自信，所以對另一半的要求也相對比一般人還要高。

生肖兔

屬兔的人敏感而依賴，談戀愛後眼裡只有對方，容易忽視其它事務，他們喜歡彼此依賴、互相扶持的愛情模式，會竭盡全力給另一半最大的鼓勵與支持。

生肖龍

屬龍的人表面上爽朗大氣，但內心細膩，談戀愛常常沒有安全感，他們很注重精神層面的交流，希望與對象成為互相理解的靈魂伴侶。

生肖蛇

屬蛇的人頭腦聰明，什麼事都能夠舉一反三，他們也因此喜歡與理解力強又靈活的對象交流，相處起來平淡而溫馨即可，不需要轟轟烈烈。

生肖馬

屬馬的人個性獨立，就算談起戀愛也不希望被對方干涉自己的自由，若是雙方平時彼此慰藉，又能各自有精彩的一片天，就是他們最渴望的愛情模式了。

生肖羊

屬羊的人在感情方面有很大的熱情，喜歡黏在另一半的身邊，記得平時不要單方面地全然付出，多留意雙方相處的平衡，才不會因此患得患失喔！

生肖猴

屬猴的人機智幽默、性格鮮明，他們敢愛敢恨，喜歡有默契、個性互補的愛情模式，覺得只要雙方接納彼此的缺點、融合優點，就能過得更快樂。

生肖雞

屬雞的人坦誠真誠，談戀愛後會想參與對方生活的全部，容易讓對方覺得沒有自由的空間，他們對感情的看法非常務實，喜歡愛情跟麵包都穩固的愛情模式。

生肖狗

屬狗的人談感情較慢熱，性格內向，不善於表達，一付出真心就不會輕易動搖，他們喜歡雙方都忠貞無悔的愛情模式，偶爾來一點小浪漫，就會很滿足。

生肖豬

屬豬的人樂觀善良，習慣將愛藏於內心深處，平常不會特別表現出來，喜歡細水長流的愛情模式，若對方是時時激勵、給予另一半幫助的人，會讓他們更有向上的動力。

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