尾牙要拜土地公！給神明、祖先、鬼神「金紙」差很大…拜錯大不敬

金紙是古時智慧的流傳，讓人們可以藉由金紙對鬼神、祖先表示敬意，時間流傳久了，金紙分成很多種，大多是以火焚化用來祭祀，或也有在喪事、道路與河川上，拿來丟灑使用，也有放入棺材中陪葬的。

傳說燒紙錢的習俗來自東漢，東漢宦官蔡倫造紙，他的弟子尤秀才為了將「紙張」推銷出去，假裝病死，讓妻子將紙張剪成「銅錢」形狀後焚燒，賄賂神明，，死者即可復活，等到妻子照做後，秀才果然復活。這件事蹟傳開後，買紙的人變多了，成為暢銷產品，也恰巧讓這項風俗流傳下來。

一些宗教學者則認為，燒紙錢的習慣起源於祭拜祖先的習俗，過去祭祖是為了悼念祖先、並祈求祖先庇佑家族，有「侍死如侍生」的傳統觀念，因此人死後也要像生前那樣侍奉，開始漸漸有燒紙錢轉給予亡者享用的作法。

區分神明、鬼魂的紙錢

紙錢最好區別的方式，就是中間所貼的錫箔，若錫箔為金色就是專門用來祭拜給神明用的金紙；錫箔為銀色的就是用來祭祀祖先跟鬼魂的紙錢。

常見紙錢種類

●祭拜神明：天公金、大壽金、壽金、福金、四方金、刈金、金白錢（給神明部將）

●祭拜祖先、鬼魂或鬼差：大銀、小銀、往生錢、刈金（去世三年以上的死者）

●其它：雲馬錢、甲馬（燒給神明的交通工具、盔甲與隨從）

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