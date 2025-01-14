快訊

遭棄養不失志！按電梯就手指骨折 「玻璃娃娃」盼安養終老

「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門

嚴重死傷！國1南下路竹半小時連續2起重大車禍 11車追撞釀1死1命危3傷

四生肖「養生達人」！健康長壽福氣滿滿 …狗樂觀、他及時行樂

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為長輩長壽示意圖。圖/ingimage
圖為長輩長壽示意圖。圖/ingimage

我們祝賀長者多會用上「福如東海，壽比南山」等祝福，人生在世，可以活得健健康康、長命百歲就是最大的幸福了！旺好運分享，以下4個生肖都是懂得養生又有長壽命的人喔！

養生長壽生肖：虎

屬虎的人平時就會透過日常鍛鍊，來維持強健的體態，不管年紀輕、年紀大的都會堅持日常運動，加上他們的運氣與財運一直很不錯，要穩穩地長命百歲不是問題。

養生長壽生肖：羊

屬羊的人注重養生，在生活與飲食上都有健康的觀念，他們也很會調節自己的情緒，不會因大喜大悲傷了身體，只要年輕的時候肯打拚，晚年就能好好享清福。

養生長壽生肖：雞

屬雞的人深知人生苦短，懂得及時行樂，凡事不會過分勉強，只要多注意保護身體，就能成為快樂有福的長壽之人。

養生長壽生肖：狗

屬狗的人想法較通透，不會讓煩心事抑鬱自己，這種樂觀心態能讓人變得更長壽 ，加上他們會注意保養身體，所以當然能順利活得長長久久了。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 養生

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

好奇人瑞怎麼吃助長壽？專家揭殘酷事實 想呷百二恐得看「祖先」

從耳朵看福氣？好命「4耳相」曝！這些人聰明長壽、貴人運強

今年乙巳年有4生肖要安太歲 有用沒用？命理師說原委

相關新聞

四生肖「養生達人」！健康長壽福氣滿滿 …狗樂觀、他及時行樂

我們祝賀長者多會用上「福如東海，壽比南山」等祝福，人生在世，可以活得健健康康、長命百歲就是最大的幸福了！旺好運分享，以下4個生肖都是懂得養生又有長壽命的人喔！

每日星座運勢／金牛有挑戰性的任務 容易做出成績

2025-01-14牡羊座短評：少計較，心情好。【整體運】你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些

外表強大…內心卻很脆弱的星座TOP5！摩羯很壓抑 第一名防衛心極高

有些人看似堅強，實則內心敏感脆弱。他們常用冷靜自信的外表掩飾內心的不安，害怕展露真實的情感。這些人對責任與自我要求極高，渴望認同卻又擔心失敗，對批評特別在意。他們的堅強是一層防禦，但內心深處需要被理解與支持。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人用親切和善的態度，就能帶來滿滿財富，有人則是多運用微笑，就能讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：雙子工作傳好消息 處女新桃花出現

本週太陽衝刺魔羯，伴隨諸多變數，避免下重大決定，整體氛圍嚴肅，留意長輩狀況。日冥合相，大眾關注生老病死和政治議題，有機會出現震撼性發展。金土合相，易有不切實際的浪漫幻想，習慣逃避現實的人，可能面臨問題的挑戰。日火對分，不同價值觀產生對立，雙方互不相讓，小心引發人際關係衝突。

蛇年太歲換人當...正義擅懲奸惡 4生肖最要留心

農曆新年將屆，送走無春青龍年，迎來雙春青蛇年。民俗專家廖大乙提醒，乙巳蛇年太歲星君為吳遂大將軍，擅於剷奸除惡，是智慧與正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。