快訊

小費通膨失控美國人反制 顧客、員工、老闆誰是贏家

食品衛生專家認為最雷的菜 「沙拉、捲餅裡都有它」生吃恐導致食物中毒

徐乃麟遭酸「違停不繳罰單」 1舉動怒反擊：我一定會告

聽新聞
0:00 / 0:00

三星座習慣下半身思考？牡羊愛玩、第一名外表高冷「滿腦子18禁畫面」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為性行位示意圖。圖/ingimage
圖為性行位示意圖。圖/ingimage

所謂食色性也，性慾這件事人人皆有，但有些人卻特別強烈。旺好運分享，「這些星座原來會下半身思考」，快看看這些人是誰。

第三名：牡羊座

牡羊座從來都不會去掩飾自己對於性愛的熱情，他們可以無時無刻、隨時隨地，就能有性慾且追求刺激，是非常會享受性的生活。

第二名：金牛座

金牛座雖然憨厚老實，但他們就是很有好色心，他們容易被誘惑且對好看的人很難抗拒，這個時候的金牛就會情慾大開，就是只想跟你發生關係。

-

第一名：天蠍座

天蠍座就是外冷內熱，他們看到帥哥美女，表面看起來風平浪靜，內心可是像海浪一樣，在這個時候他們的腦子裡滿滿都是十八禁畫面。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

春節大掃除！「3星座」最難斷捨離 巨蟹太有感情、金牛內心安穩

「6星連珠」今遇6.4強震！命理師預言：未來7天沖到4星座當心這些事

根本是冷淡王！3星座超難聊天擺臭臉　處女有高標準，摩羯只重視效率　

相關新聞

三星座習慣下半身思考？牡羊愛玩、第一名外表高冷「滿腦子18禁畫面」

所謂食色性也，性慾這件事人人皆有，但有些人卻特別強烈。旺好運分享，「這些星座原來會下半身思考」，快看看這些人是誰。

懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

LINE是一種通訊方式，當今生活中很常使用。當訊息被收到或已讀時，會讓人鬆一口氣，不過，有些朋友即使已經讀過訊息也不回，甚至從來不回。日本媒體「占TV」列出有3大星座正是如此，懶到不想回，讓人相當懊惱。

每日星座運勢／牡羊多運用合理假設 能讓效率提升

2025-01-24牡羊座短評：相當順利的一天，一些小的挫折很容易就丟開了。【整體運】你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫別緻，一份用心準備的小禮品，可讓你

三星獨坐 - 武曲…不是我愛錢 而是浪漫不值錢！

真正影響坐命者人生的另一關鍵因素，則是「身宮」的所在。既然是武曲單守，沒有其他主星同宮，主要能影響單純、直率、短慮的武曲，就屬身宮的主星了

廟裡求來平安符也有效期？4招處理「過期符」別亂丟…結果很恐怖

平安符法力是有期限的，不是一個平安符就可以無限期使用一輩子，信眾要特別注意平安符是有效期的，大部分的平安符都是為期一年，所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。

蛇年第1季3生肖旺翻天！龍福財並進、馬一馬當先、他財富驚人

搜狐網分享，有三個生肖最近超級旺，可以說1月旺、2月紅、3月興，好運連連，財源滾滾！福神、財神都青睞，快看看都有誰吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。