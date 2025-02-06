3星座遇強則強、從不低頭！「天秤座」大S仙女外表鋼鐵意志也上榜

有些人就是非常剛硬，怎麼樣就是不會低頭，旺好運分享「這些星座真的個性很剛硬」，從來不低頭也不求饒。女星大S的天秤座也上榜了。

第三名：金牛座

金牛座的個性很堅定且頑強，他們很難向人低頭，也因為這樣的堅韌不拔，因此做事總是很認真，也是他們事業有成的原因之一。

第二名：天秤座

天秤座總是很溫和，不愛與人發生爭執，但他們的內心是非常的剛硬，尤其是越困難的困境，他們越能激發出自己的堅持，絕對不低頭。

第一名：獅子座

獅子座的性格是非常剛硬的，也是最難妥協之人，他們總是獨立、有想法，認定的事情就是不認輸，勇往直前，並且不允許失敗，也不會對任何事情求饒。

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