愛說教！3星座是過年最不想見的親戚？獅子座「我最懂」、他大道理一堆
過年期間，難免會和親戚見面，有些人就是很愛說一些大道理來說服人，旺好運分享，「這些星座原來最喜歡說教」，快看看都有誰上榜，不想聽大道理盡早遠離他們。
第三名：處女座
處女座就是管不住自己的嘴，他們不管自己的能力是否足夠，就是想要指點別人，甚至掌控所有的一切，雖然他們都是實話實說，但這樣的模式反而不容易讓人信服。
第二名：獅子座
獅子座非常愛碎碎念，他們總是唯我獨尊，因此常常對於很多事情就會發牢騷，一旦有人犯錯，他們可是會一直糾正跟說教，這會讓對方心裡非常的不舒服。
第一名：天秤座
天秤座的頭腦非常條理清晰，他們對很多事情總是有許多意見與建議，因此常常出口就是一堆大道理，不過他們認為自己就是公平公正且就事論事。
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