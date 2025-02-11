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毫無愧疚感！哪些星座容易知三當三？「這星座」相信總有一天能扶正

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為男生劈腿，小三插足婚姻示意圖。圖/ingimage
圖為男生劈腿，小三插足婚姻示意圖。圖/ingimage

小三這一詞在現代社會中很常使用，有些人明明知道對方有伴侶了，還是想要當第三者，有可能是追求刺激、放不下等等，旺好運分享「這些星座竟然有可能知三當三」，快看看都有哪些人上榜。

第三名：天秤座

天秤座通常都是日久生情，因此久了就無法沒有這個人，他們不管對方是否隱瞞自己有家室或伴侶，他們就是會很捨不得放下，最後成為最糟糕也是最傻的第三者。

第二名：射手座

射手座很有想法，只要遇到喜歡的人就會奮不顧身的去追求，如果他們覺得能夠上位，可是會用盡所能去爭取，若無法上位，也會選擇默默的當個助攻型小三。

第一名：雙魚座

雙魚座就是非常的博愛與濫情，他們總是幻想很多，又很愛用跟著感覺走的套路，因此即便遇到了有家庭的人，他們真的很難放下，最後還是會選擇繼續的愛下去。

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劈腿 星座

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