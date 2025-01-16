快訊

流感疫苗2周才有效！北市今起加開過年前18場免費快打站 一表看接種時間、地點

忘了拉手煞車？台中資源回收場37歲老闆檢修車 清晨壓在車輪下喪命

說好的慈濟大學分部呢？苗栗園區文教區恐恢復工業區 地方人士真實心聲曝光

三星座以貌取人！ 雙魚戀愛只看臉、「這星座」臉沒達標誰理你

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為外貌亮麗示意圖。圖/ingimage
圖為外貌亮麗示意圖。圖/ingimage

有些人是外貌協會，但有些人不僅是外貌協會，還會以貌取人，旺好運分享「這些星座就是看人只看外表」，快看看都有誰上榜。

第三名：雙魚座

雙魚座性格很多幻想，總是希望能遇見一個理想情人，高富帥又或者瘦辣美，如果內心也很善良，那雙魚座就會完全招架不住，整顆心都被牽著走了。

第二名：天秤座

天秤座的人很注重自己外表，因此也會這樣要求別人，萬一對方不夠帥、不夠美，他們可是會完全無法接受，這也是他們常常被說以貌取人的原因。

第一名：金牛座

金牛座喜歡美好的事情，雖說他們嘴上總說不看外貌，但他們內心還是會建立一個順眼標準，萬一沒到達標準，金牛座可是會連理都不理。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

尾牙想中大獎？命理師曝12星座開運法…金牛座要喝綠色果汁

2025上半年運勢／2星座有貴人、水瓶別躺平、獅子桃花開別亂來

四星座「招財貓」體質？金牛賺錢小蜜蜂、他靠幸運致富

三星座最適合當間諜？天秤變色龍、「他」深藏不露又心狠手辣

相關新聞

「大寒」進補後拉肚子 中醫師力推：吃這一物最好

1月20日是24節氣中最後一個節氣「大寒」，相傳是一整年「最冷」的一天。許多人在大寒前後選擇吃鍋物或進補食材暖身，中醫師...

2025賺錢能力最強大的三生肖 舉手投足都能讓荷包滿滿

在新的一年到來時，每個人都關心自己的財富運勢，是起還是落，是強還是弱，在十二生肖中，就有機個生肖財運扶搖直上，一定要好好把握今年運勢，能夠大有斬獲，一起來看看，是哪幾個生肖。

三星座以貌取人！ 雙魚戀愛只看臉、「這星座」臉沒達標誰理你

有些人是外貌協會，但有些人不僅是外貌協會，還會以貌取人，旺好運分享「這些星座就是看人只看外表」，快看看都有誰上榜。

一年最冷「大寒」將至！命理師曝開運重點 身上點綴2顏色轉運

再兩週就是春節了！命理師柯柏成在臉書社團「柯柏成/命理」指出，「大寒」是二十四節氣的最後一個。顧名思義節氣期間將是一年中最冷的，由於緊接著過年，柯柏成透露「開運重點就會在大掃除」，表示傳統民俗的除舊布新正是從這天開始，舊的春聯就要在這時清理，並在除夕前再貼新即可。

每日星座運勢／處女可多與人群接觸 會有好運降臨

2025-01-16牡羊座短評：情緒有些不穩定。【整體運】情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加

4生肖今年職涯突飛猛進！虎升官加薪、馬人脈通錢脈、2生肖攀最高峰

新的一年新氣象！搜狐網分享了2025年共四生肖將在職場志氣十足，職涯不愁發展，快來看看有誰吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。