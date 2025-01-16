三星座以貌取人！ 雙魚戀愛只看臉、「這星座」臉沒達標誰理你
有些人是外貌協會，但有些人不僅是外貌協會，還會以貌取人，旺好運分享「這些星座就是看人只看外表」，快看看都有誰上榜。
第三名：雙魚座
雙魚座性格很多幻想，總是希望能遇見一個理想情人，高富帥又或者瘦辣美，如果內心也很善良，那雙魚座就會完全招架不住，整顆心都被牽著走了。
第二名：天秤座
天秤座的人很注重自己外表，因此也會這樣要求別人，萬一對方不夠帥、不夠美，他們可是會完全無法接受，這也是他們常常被說以貌取人的原因。
第一名：金牛座
金牛座喜歡美好的事情，雖說他們嘴上總說不看外貌，但他們內心還是會建立一個順眼標準，萬一沒到達標準，金牛座可是會連理都不理。
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