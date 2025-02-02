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無法獨處三星座！雙子人來瘋、獅子怕安靜、這星座「外表I人」卻怕孤單

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為一個人示意圖。圖/ingimage
圖為一個人示意圖。圖/ingimage

有時候一個人可以輕鬆自在的生活，但有時候總是耐不住寂寞，旺好運分享「這些星座真的不喜歡孤獨」，快看看哪些人總要人陪，無法一個人獨處。

第三名：雙子座

雙子座的性格很外向，因此很懂得社交，但他們只要一孤單，就會懷疑自己是不是不夠好，他們是很渴望有人能陪在他們身邊的。

第二名：金牛座

金牛座平時很穩重，也很能夠獨立生活，但他們內心是很害怕孤單的，他們期待有人可以陪伴自己，與他人一起分享這世界。

第一名：獅子座

獅子座性格就是喜歡被捧或者被矚目，他們喜歡熱鬧的氣氛，因為害怕安靜與孤單，這樣會讓他們非常沒有安全感。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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