三星座以食為天！吃不到美食會生氣…雙魚用吃療癒、他只吃最好的

許多人都喜歡吃美食，但有些人總是能找到新口味、創意、特別、道地等的美食，旺好運分享「這些星座根本沒美食無法活」！？

第三名：雙魚座

雙魚座經常吃一些好吃的東西來讓自己心情好一點，對他們來說美食有一種治療心靈的功效，不僅在味覺上能享受，還能保持愉快的心情。

第二名：天秤座

天秤座其實很貪吃，他們對於食物有很多不同的標準，他們喜歡精緻的食物，但同時又喜歡吃一些簡單的零食，無人能阻擋他們追求美食的決心。

第一名：金牛座

金牛座常常把重心放在「吃」這件事情上，他們對於食物有許多的渴望，不僅很懂得品嚐，也很有品味，因此跟在金牛身邊絕對都是吃好吃的。

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