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三星座最適合當間諜？天秤變色龍、「他」深藏不露又心狠手辣

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為間諜示意圖。圖/ingimage wj6j
圖為間諜示意圖。圖/ingimage wj6j

間諜是一份很特殊的職業，不僅需要聰穎的頭腦，也需要懂得掌控局勢且細心觀察，旺好運分享「這些星座」原來「有間諜潛質」！？

第三名：天秤座

天秤座非常八面玲瓏，任何場合都能夠融入的很快，再加上他們很懂得打扮，因此都能把自己扮演的很好，要當一個出色的間諜並不困難。

第二名：天蠍座

天蠍座總是深藏不露，什麼事情都能讓人捉摸不透，而且天生聰穎且下手狠心，這些性格都非常符合這個職業。

第一名：雙魚座

雙魚座非常愛幻想，因此對於間諜這個職業，他們絕對是非常適合的，他們光靠幻想就能夠適應這類的生活，是間諜行業中的佼佼者。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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