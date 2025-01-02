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2025系列天文奇觀來了！「象限儀座流星雨」明火流星打頭陣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
象限儀座流星雨明天最大值、有機會看到火流星。圖／南瀛天文館提供
象限儀座流星雨明天最大值、有機會看到火流星。圖／南瀛天文館提供

2025年1月將有一系列天文奇觀，象限儀座流星雨是新的一年第一炮、明天3日達到極大期。因月光微弱、觀賞條件極佳，全國天文迷將有機會親眼目睹流星劃破天際瞬間。一月還有火星合月、火星衝及金星東大距等天象輪番登場，南瀛天文館將舉辦觀測活動邀請天文愛好者共襄盛舉。

南瀛天文館表示，象限儀座流星雨是年度三大流星雨，特色在常見明亮火流星劃過夜空，帶來精彩視覺效果。預測在理想的觀測條件下，ZHR值（天頂每時出現率）可達80顆，輻射點將在午夜後從東北方升起。

天文館表示，當晚月光對流星觀測影響有限。為讓民眾更深入體驗這場流星盛宴，3日晚上6點至午夜舉辦現場觀測：內容有科普講座、星空導覽及望遠鏡實務觀測。現場提供舒適觀賞空間，讓民眾躺在草地上尋找一閃而過的驚嘆、探索流星秘密。

天文館指出，人類認為最適合移居的行星火星，即將迎來2年一度的火星衝，屆時太陽、地球與火星將排成一線，是火星觀測的黃金時刻。由於火星表面富含氧化鐵，這顆「紅色星球」將成為夜空中的焦點。

根據預測，此次火星衝將距離地球約0.64天文單位，亮度達-1.4等，視直徑約14.5角秒，位於雙子座。南瀛天文館公告16日晚上7點30分至8點30分在YouTube官方頻道線上直播火星衝。以高解析望遠鏡即時影像，搭配科普解說帶領觀眾一窺火星神秘面貌。

直播在此

南瀛天文館公告，除象限儀座流星雨和火星衝，1月10日可見到金星東大距，最大距角可達47.2度、金星亮度為-4.6等，可在日落後於寶瓶座的位置見到。1月14日可見到火星合月(北美、非洲等地可見到月掩火星)，兩者最近時約只有13角分，位於雙子座。

2025將有系列天文奇觀。圖／南瀛天文館提供
2025將有系列天文奇觀。圖／南瀛天文館提供

南瀛天文館 流星雨 火星

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