台灣電音三太子紅翻國際！為何「囝仔神」也收乾兒子？

三太子哪吒法寶多

哪吒身上寶物眾多，其中較有名的有：左輪生風、右輪噴火，可飛天遁地的腳下風火輪；長一丈八，作為主要武器的兩枝火尖槍；持在左手，可大可小、可擲可套的金環乾坤圈；披在身上當成綑仙索的混天綾……，這些法器在現今哪吒神像上都可明顯看到，也使祂顯得更為神通廣大。

哪吒的主要寶物稱為八寶，其中五寶為天乙真人所贈；除了著名的風火輪等之外，能投擲攻擊的金磚、噴出三昧真火的九龍神火罩及陰陽劍也是哪吒的兵器法寶。《西遊記》中描述哪吒作戰時可化身成三頭六臂，因此有的哪吒雕像也以六臂造型出現，象徵祂的法力高強。 哪吒傳統形象是小孩子，腳踩風火輪；手持火尖槍、金環乾坤圈；身上還有混天綾。圖／柿子文化提供

哪吒、紅孩兒、善財童子老弄錯

三太子是囝仔神，民眾極為容易將祂與同為囝仔神的紅孩兒和善財童子混淆。

紅孩兒在《西遊記》裡是牛魔王和鐵扇公主的兒子，雙手持的也是一丈八的火尖槍，後來在《薛丁山征西》裡又多了一項和哪吒一樣的寶物：乾坤圈，後世將他以童身的形象出現，所以與哪吒非常的雷同。因為紅孩兒已經練成三昧真火，孫悟空不敵，只好請出觀音菩薩將其制伏並收為徒弟，後世因而又誤認為他是觀音菩薩旁邊現童子身的善財童子。在民間傳奇裡，紅孩兒的形象是哪吒和善財童子的綜合體，是說得過去的。

神明中的囝仔神不只三太子和紅孩兒，以牧童身分得道成仙的廣澤尊王、八歲成佛現在被當成觀音菩薩陪祀的龍女，也都是以童身形象出現。虎爺因為能夠管教小孩、招財驅煞，也被視為兒童守護神，所以虎爺都非威猛的形象，而是Q版的造型。不過，以上還是以三太子的囝仔神形象最為鮮明，並成為代名詞。

《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》。圖／柿子文化提供

民間習俗：頑皮小孩認做太子爺契子？

三太子是囝仔神，而且已經從自然野性的刁蠻無知被倫理化，現在是執法的正神，因此民間認為，基於同理心，頑皮或體弱易病的小孩如果交給三太子管教、照顧，效果會更好，因此在乩壇中三太子備受歡迎，同時也廣收契子。乩壇收契子好生保護，同時攬為基本信徒，在臺灣是普遍的宗教現象，收契子的情況在鸞門也經常見到，而且已經普遍化、制度化。

(本文摘錄自《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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