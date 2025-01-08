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一代武神也是商神！商界「郭董」、黑道白道都拜關公原因曝

柿子文化／ 文‧林金郎
祖籍山西的「郭董」郭台銘信奉關公，眾所皆知。記者季相儒攝影／報系資料照
祖籍山西的「郭董」郭台銘信奉關公，眾所皆知。記者季相儒攝影／報系資料照

關帝一生官場戎馬，封神後成為民間商場與幫會供奉之神，這恐怕是祂始料所未及！漢族民間傳說關帝是財神爺，這應是「商神」的誤解。世界歷史上有三大商人，分別是：猶太商、威尼斯商與漢族的晉商──山西商人，自堯舜時代起就是著名的商隊，關帝也是山西人，晉商自然供奉關帝，亦因晉商而得到商神的封號。

《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》。圖／柿子文化提供
《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》。圖／柿子文化提供

軍警祭拜戰神關帝是天經地義的事，但與軍警敵對的幫會祭拜的也是關帝！幫會分子不遵守社會規範，所以內部必須神化忠義價值並進行威權統治，免得小弟砍大哥等「不符合江湖道義與倫理」之類的事經常發生，因為關帝最重兄弟情義，個性昭烈驍勇，自然被幫會分子奉為偶像，但幫會不稱關聖帝君，因為帝君是官，也不稱關老爺，而是關二爺，以彰顯長幼倫理。不過，關二爺對上伏魔大帝，氣勢就略遜一籌，自然邪不勝正了。

(本文摘錄自《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

郭台銘 關公

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