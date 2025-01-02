1月運勢排行！第1名「這星座」工作愛情運大好…忙碌中超甜蜜
2025年第一個月，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「12星座運勢排行榜」，快看看你運勢如何，誰又是你的小人！
第12名 水瓶座：
工作放大解讀，感情認知落差
工作運勢: ★★
愛情運勢: :★★
幸運色:灰
貴人:水瓶
小人:天蠍
第11名 雙魚座：
工作不易滿意，情感需要信心
工作運勢: ★★
愛情運勢: :★★
幸運色:粉紅
貴人:處女
小人:魔羯
第10名 天蠍座：
工作效率較差，情感多點陪伴
工作運勢: ★★★
愛情運勢: :★★★
幸運色:白
貴人:處女
小人:巨蟹
第9名 獅子座：
工作留意身心，情感多加關愛
工作運勢: ★★★
愛情運勢: :★★★
幸運色:桃紅
貴人:魔羯
小人:水瓶
第8名 處女座：
工作容易衝突，情感出現裂痕
工作運勢: ★★★
愛情運勢: :★★★
幸運色:白
貴人:雙子
小人:天秤
第7名 魔羯座：
工作容易疲憊，情感容易爭論
工作運勢: ★★★★
愛情運勢: :★★★
幸運色:白
貴人:處女
小人:巨蟹
第6名 天秤座：
工作容易過勞，情感適時陪伴
工作運勢: ★★★★
愛情運勢: :★★★★
幸運色:水藍
貴人:天秤
小人:雙魚
第5名 射手座：
工作效果加分，情感穩定加分
工作運勢: ★★★
愛情運勢: :★★★★
幸運色:咖啡
貴人:牡羊
小人:射手
第4名 牡羊座：
工作受到肯定了，情感安排旅遊
工作運勢: ★★★★
愛情運勢: :★★★
幸運色:紅
貴人:天蠍
小人:金牛
第3名 巨蟹座：
工作表現很好，情感多給空間
工作運勢: ★★★★
愛情運勢: :★★
幸運色:黃
貴人:射手
小人:牡羊
第2名 金牛座：
工作樂於分享，情感主觀過強
工作運勢: ★★★★★
愛情運勢: :★★★★
幸運色:黑
貴人:雙魚
小人:獅子
第1名 雙子座：
工作特別忙碌，感情多給關心
工作運勢: ★★★★★
愛情運勢: :★★★★★
幸運色:白
貴人:雙子
小人:天秤
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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