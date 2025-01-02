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1月運勢排行！第1名「這星座」工作愛情運大好…忙碌中超甜蜜

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為星座運勢示意圖。圖/ingimage
圖為星座運勢示意圖。圖/ingimage

2025年第一個月，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「12星座運勢排行榜」，快看看你運勢如何，誰又是你的小人！

第12名 水瓶座：

工作放大解讀，感情認知落差

工作運勢: ★★

愛情運勢: :★★

幸運色:灰

貴人:水瓶

小人:天蠍

第11名 雙魚座：

工作不易滿意，情感需要信心

工作運勢: ★★

愛情運勢: :★★

幸運色:粉紅

貴人:處女

小人:魔羯

第10名 天蠍座：

工作效率較差，情感多點陪伴

工作運勢: ★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:白

貴人:處女

小人:巨蟹

第9名 獅子座：

工作留意身心，情感多加關愛

工作運勢: ★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:桃紅

貴人:魔羯

小人:水瓶

第8名 處女座：

工作容易衝突，情感出現裂痕

工作運勢: ★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:白

貴人:雙子

小人:天秤

第7名 魔羯座：

工作容易疲憊，情感容易爭論

工作運勢: ★★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:白

貴人:處女

小人:巨蟹

第6名 天秤座：

工作容易過勞，情感適時陪伴

工作運勢: ★★★★

愛情運勢: :★★★★

幸運色:水藍

貴人:天秤

小人:雙魚

第5名 射手座：

工作效果加分，情感穩定加分

工作運勢: ★★★

愛情運勢: :★★★★

幸運色:咖啡

貴人:牡羊

小人:射手

第4名 牡羊座：

工作受到肯定了，情感安排旅遊

工作運勢: ★★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:紅

貴人:天蠍

小人:金牛

第3名 巨蟹座：

工作表現很好，情感多給空間

工作運勢: ★★★★

愛情運勢: :★★

幸運色:黃

貴人:射手

小人:牡羊

第2名 金牛座：

工作樂於分享，情感主觀過強

工作運勢: ★★★★★

愛情運勢: :★★★★

幸運色:黑

貴人:雙魚

小人:獅子

第1名 雙子座：

工作特別忙碌，感情多給關心

工作運勢: ★★★★★

愛情運勢: :★★★★★

幸運色:白

貴人:雙子

小人:天秤

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