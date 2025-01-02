1月運勢排行！第1名「這星座」工作愛情運大好…忙碌中超甜蜜

每當傳LINE等訊息的時候，最怕就是對方「已讀不回」或「不讀不回」，遲遲沒有給出後續回覆，讓人只能乾著急。日本網站「占TV」近來就分析4血型的男性，指出他們沒回訊息，通常背後有著什麼樣的原因在。

2025-01-01 11:53