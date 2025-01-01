沒回覆是不喜歡浪費時間？四種血型男性「不回訊息」 背後原因解析

每當傳LINE等訊息的時候，最怕就是對方「已讀不回」或「不讀不回」，遲遲沒有給出後續回覆，讓人只能乾著急。日本網站「占TV」近來就分析4種血型的男性，指出他們沒回訊息，通常背後有著什麼樣的原因在。

A型

A型男很注重他人感受，加上謹慎的性格，所以通常主動聯絡他，很快就會得到回應。但如果他遲遲不回，可能是他有些話想對你說。也許你們之間有些誤會，或者他不知道你的想法，不知道該怎麼回覆而陷入僵局。這時候，直接見面聊一聊或許是個不錯的選擇。

B型

B型男性是以「喜歡或不喜歡」為行動原則。如果你發了訊息卻沒回，那可能是他正在埋首於某件事。雖然可能會讓人懷疑他「是不是有其他對象了」，但也可能只是因為其他興趣或兄弟佔據了時間。這種時候倒不如先把注意力放在其他事情上，反而有可能更快等到他的回覆。

O型

O型男性是典型的「一心一意」。只要有目標，他就會全力以赴，甚至投入地忘了其他事情。此外，他們的性格通常比較粗線條，沒回應往往是因為忙於自己的事，無論是工作還是其他私人問題。此外，O型男還具有理性的一面，可能認為沒有必要的聯絡只是浪費時間，因此選擇忽略。

AB型

AB型男性即使對親近的人，也會保持一定的距離。他們認為，維持適當的距離是讓關係長久的秘訣。因此，如果你聯絡的頻率過高，可能會讓他感到太有壓力，對此感到不安。他會有意識地掌握自己的節奏，在需要的時候主動聯繫，因此順其自然即可。

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