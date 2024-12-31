蛇年誰要「安太歲」？12生肖全年運勢重點…消災開運一次看

2025乙巳蛇年，太歲坐蛇沖豬，肖蛇者為「值太歲」或稱「坐太歲」、「犯太歲」，肖豬者為「衝太歲」，坊間俗稱「沖太歲」。俗云：「太歲當頭坐，無喜恐有禍，逢太歲刑衝者，無病恐破財」。

『值年太歲』或稱流年太歲，是一個有別於木星的虛擬星，其運行規則是與天上真正的木星運行方向背道而馳。十天干及十二地支所構成的六十甲子年的循環（十天干：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸；十二地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十天干及十二地支兩兩搭配起來為：甲子、乙丑、丙寅、丁卯……等，一整個循環共60個組合（60年一甲子），爾後每一組天干地支發展為民間道教信仰之神祇，每個組合對應一個神煞，共60個太歲星君，『值年太歲』由此而來。

傳說中，太歲為一切虛星神煞之主，可以為善亦可以為惡；太歲所坐，眾惡祥服，太歲所向，災凶無窮，因此，坊間廟宇及命理專家往往用以催福或是避凶。

『值年太歲』或稱流年、太歲或遊行太歲的規則，是指如果流年太歲與你出生年的地支」相同，則稱犯太歲（因為古人以太歲神為尊，人們遇到皆要閃避為上）。如2025乙巳蛇年，肖蛇者則為值太歲或是坐太歲，肖蛇者對面的生肖豬者即為衝太歲，與肖蛇者相隔90度的生肖則為刑或破，也就是肖猴與肖虎者皆為刑太歲。而無論是犯太歲還是刑、衝太歲，皆是指該生肖的人，該年的煩惱較多，運氣易有阻礙，可能遇有破財、是非、壓力、人際關係摩擦以及工作事業出現較大的起伏變動的情況，有些人可動中得利，有些人則否，仍得看個人的命盤格局結構。

生肖屬蛇：

俗云：「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，請留意，坐太歲仍可以有喜事的！而這個「喜」，則需要當事人主動去創造。今年您可憑藉著學業專精或是文采出眾，有利於專業領域的名氣建立或者增加知名度，但不宜與人網路筆戰或舌戰，因為很容易被人惡意中傷、犯小人。禍事則當有意識的預防，無論開車、騎車、走路都要小心不搶快，健康上防過敏、發炎病痛，不妨做個健檢，把健康上的毛病過一遍，主動提防（兌現）血光。

生肖屬馬：

男命吉祥如意，文筆表達能力強，創作能力也會有很大的空間發揮，今年您的思維及創意大迸發，可力求在事業、學術方面作出獨樹一幟的表現，並贏得口碑與讚賞，尤其在網絡、傳媒方面能有表現。女命則要多注意身體病痛，克制想買買買的念頭，或者過於追求虛浮享受，以免不聚財又增添是非。已婚者易惹家庭風波。

生肖屬羊：

今年年運主傷病，除了要多注意自身健康狀況，舊疾不可輕忽，嚴重者則親屬亦可能生病不利，難免傷情並損財。忌諱去醫院探病或是去較陰的地方，亦不宜參加白事。工作事業不宜有大變動，如欲擴張宜慎之。今年運勢先抑後揚，下半年運勢的整體可望好轉上揚。

生肖屬猴：

刑太歲的您，工作事業上雖有壓力，但只要破除難關即能有大進展，有機會成為實現理想的年份。女命運勢除了注意身體的保養，其他大致順行如意，男命則防做事搞不清楚狀況及捲入派系鬥爭，無論男女，和已婚同事及朋友之間要保持距離，以免引發不必要的爭端、緋聞及是非。工作及人際關係上比較容易出現混亂的狀況，在溝通方面需要多用點心，耐心是必要的。

生肖屬雞：

近幾年運勢有起落，然而東不成、西來就。今年若能在專業領域上努力奮進，會有很好的發展，尤其人脈關係是您的主力財脈，經營良好的人際關係即是為自己創造貴人。只不過運勢容易無故起風波，有些人則是因為去年的某些決策而有延續麻煩有待處理，防小人破財，以及在金錢和物質方面的無謂破耗。在文書處理及合約方面要多小心，以免惹來記過、官訟、是非，接罰單也算是兌現。

生肖屬狗：

流年有喜慶，尤有利於與人洽商、發表、說寫或是旅行，異性緣及人緣佳，有利單身者戀愛及締結良緣，甚至家中添丁有喜，然已婚者應避免暗桃花，以防婚姻不穩。今年適合發揮超強行動力打拚，可發揮強效，雖工作事業上的競爭、爭鬥難免，也易沾惹官非是非或做一些花錢破財不吉之事，但整體仍能有好成績。宜盡量避免探看病人，謹防無中生有之災。

生肖屬豬：

由於沖太歲使然，凡事有壓力，事務有麻煩，有許多事需要事必躬親，突發狀況也多，也可能有著被盯梢的壓力，請以工作效率以及主動求變的心，來取替火氣與衝動，就有可能在變動中取得意想不到的進展。今年肖豬者運勢有三大類別，分別為：一者為破財，不妨投保或定存把錢破到可以回收的地方；二者為忙碌壓力及是非，建議把壓力轉為動力；最嚴重者的族群，則是犯官司甚至牢獄之災。建議肖豬者今年多接觸身心靈領域及親近大自然，以提升運勢及意識能量。

生肖屬鼠：

今年有吉星拱照，除了自身的思維改變，有利在專業領域上更進一階及拓展寬度，想做的事能有空間發展，工作事業上可望大步邁進。只要願意多參與社交，公關能力可開展，能逢多方貴人相互拉抬提攜，遇事有人幫，逢難有人解，為逢凶化吉及增添光彩之年。

生肖屬牛：

今年運勢好壞並列，求職的人有工作機會出現，在工作崗位上想突破停滯狀況的人，也能獲得運勢的帶動及提升，就怕您自己安於現狀不為所動。不利的部分在於恐有血光病痛、犯小人、失財，嚴重者要提防家中長輩和親人的健康。今年重點在於與人為善，並要遠離人事鬥爭及八卦圈，凡事忍耐，仍能轉禍為福。

生肖屬虎：

工作上有較多的突發狀況，犯口舌及派系鬥爭難免，工作上需要出奇致勝，才能讓您獲得上司的關注，今年貴人長官運決定了您的職場運勢往上提升或往下沉淪，所以工作整體規畫準備需要很充份，任何細節都不得馬虎。增強行動力，避免裹足不前，提不起勁，克制花錢衝動。

生肖屬兔：

今年肖兔者逢祿神，以精神層面和物質層面來說，皆容易獲得好運照拂，意謂著在工作事業上以及荷包方面都能有良好的豐收及享受，即使外界環境動盪，事事多勞，仍能享有屬於您的一片安穩，也容易尋求宗教或身心靈的寄託。如欲開展工作，則會有新契機。倒是仍需注意健康方面的保養。

生肖屬龍：

先前恐已見身體欠安，今年又容易因為身體上的不適，以致精神力不集中，有時情緒和思緒都有些低落，工作上的夥伴和部屬較為不力，即便不是小人陷害，恐怕也得幫人善後擦屁股，但卻是肅清工作事業上不良的的問題或毒瘤的關鍵年份。今年不宜去太過狹暗的宮廟壇或是偏遠荒涼的地方。

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