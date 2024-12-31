農曆12月運勢(上)／羊恐破財、狗旅遊狀況多、兩生肖當心車關

馬上要跨年了，命理師湯鎮瑋老師分享「2024最後一個月，農曆十二月牛、兔、羊、蛇、狗、豬要注意⚠️」影片，快來看看農曆12月有哪些要注意的事項吧！

湯鎮瑋老師表示，一年第一個月是驛馬月份，代表新氣象，而最後一個月分則是財庫月，就是需要圓滿結尾的月份。這裡說的農曆12月，是從節氣的2025年1月5日「小寒」節氣開始，正式進入丑月，也就是財庫月。老師提醒，在節氣交接月份容易情緒低落，以下六個生肖更要特別注意，隨時保持正能量，每天都當作修行，。

▍牛／注意身心健康 留意金屬血光

本月牛有很多目標、很多想做的事，很急著想完成，但卻覺得時不我予。本月牛都在靠自己，需要親力親為。

牛還會覺得不被人了解，別人沒有看見自己的付出和努力，在情緒上有很多小劇場。牛本月要當心身體和心靈健康，也不要熬夜過勞，可以多放鬆去做SPA，去培養自己喜歡的興趣或是買喜歡的東西紓壓。

牛也要注意職場工安問題，金屬利器都要特別當心，職場一定要按照SOP，不要輕忽容易出事。

想要開運，多穿紅色系衣服飾品，配戴紅繩、血珀、粉晶，可以拜關公，「關關難過關關過」。

▍兔／口舌是非多 留意車關

本月小人當道，兔容易惹上口舌是非，當利益或金錢分配不均，特別容易有糾紛。如果有和人合作、或是攸關金錢分配，一定要留意細節。

兔要注意健康問題，容易舊疾復發，甚至可能需要開刀，有健康下滑的狀態。兔也要注意車關，行車走路都要不急不慌，注意安全。

兔本月情感人際方面，可能會信任感降低，說的話常常被人誤會曲解，兔會覺得委屈，心事無人知，上演很多寂寞小劇場。

想要開運，可以多穿綠色系衣服飾品，配戴水晶、綠珀、綠幽靈，可以多拜觀音，多念觀音心咒，尤其綠度母心咒。

▍蛇／慎防車關 不要急著求變

本月蛇特別想突破現況，想要工作更好、賺更多錢，想要有所作為。但卻卡在撞牆期，看不清楚方向，容易變成無頭蒼蠅。建議蛇不要為變而變，可以學習第二專長，或是在本業中試著斜槓，不要直接碰觸完全不懂的領域。

蛇本月要注意車關，包括交通事故、或是交通工具可能有狀況要修理，都要當心。

想要開運，蛇本月可以穿綠色系衣服，多求綠度母，或是配戴綠幽靈、綠珀。

▍羊／當心破財 少管別人閒事

羊本月要注意有破財問題，可能花錢變多，年底開銷也變大。要注意官非，工作上的合約，或是工作上的交接沒做好，會有很多麻煩出現，會覺得很累，一直在處理糾紛。如果沒有糾紛，也建議羊要低調度日，別管閒事，否則容易「公親變事主」。羊本月能量不夠，不要強出頭，有些事情就算忍耐很久，也不要輕舉妄動，無論投資或是轉職，都不要衝動。羊如果要買東西也要貨比三家，否則事後常會發現買貴了。

想要開運，可以多拜土地公，求財庫、工作、家運，可以配戴蜜蠟、金珀、黃水晶都好。本月可以多整理居家環境，斷捨離一下。

▍狗／女有偏財運 旅遊狀況多

本月狗有偏財運，尤其女生尾牙特別容易中獎。本月狗建議專注在工作衝刺，容易看見成果。

狗本月在感情人際上，千萬不要有複雜的人際關係，否則容易被情勒，就會影響自己的心情狀態。如果周圍有情緒不穩定屬狗的親友，也要更加留意他們身心靈狀態，本月狗會特別容易心理受傷。

狗本月出門在外，容易遇到各種不可抗力因素，例如交通誤點，或是旅遊出狀況，天氣不佳之類，建議狗出國前先買好「旅遊不便險」。

▍豬／容易有豬隊友 留心家人健康

本月豬容易遇到和居家和地理環境有關的磁場狀況，可能居家附近在動土，影響到豬的運氣。如果居家煞方有人在施工，可以放九宮八卦鏡擋一下。

豬也容易有「豬隊友」，譬如可能周圍有人生病，豬和對方在同一空間而受到傳染，要注意抵抗力問題。本月要多留意家人身心靈健康，豬本月很忙，工作家庭兩忙，會有蠟燭兩頭燒的感覺。本月無法安逸，需要動起來。

想要開運，可以穿金戴銀，穿上金銀色、白色衣服飾品，配戴白水金、黃金，可以多拜觀音菩薩。

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